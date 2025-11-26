新加坡總理黃循財談中日關係 遭批偏幫日方 《海峽時報》點名香港媒體涉帶風向｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中日就高市早苗「台灣有事」論關係緊張之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）本月 19 日在當地舉行的彭博創新經濟論壇上談及中日關係，表示希望兩國找到緩和局勢的辦法，惟言論觸及二戰，引發中國網民不滿，批其偏幫日方。新加坡《海峽時報》昨（25 日）點名指，部分香港媒體連日發表評論，疑曲解黃的言論，部分文章出現方式具協調性，或存在一定程度的策劃和刻意操控。

黃循財提及二戰陰影 「我們已放下歷史」

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）11 月 7 日於國會發表言論，稱若「台灣有事」，可能構成日本安全保障法制中的「存亡危機事態」，觸發中方不滿，近日對日本發布旅遊警示、實施貿易反制等。中日關係持續緊張之際，黃循財 11 月 19 日於新加坡出席彭博創新經濟論壇，被問及中日雙邊爭端，黃循財表示，亞洲地區的穩定符合各方利益，希望兩國能找到方法緩和局勢。

黃循財提到，「第二次世界大戰遺留的歷史陰影，至今仍存在於兩國之間」，又稱「我們希望兩國能找到方法解決這些非常複雜的問題，並向前邁進（move forward）。東南亞國家已與日本做到這一點，雖然花了一些時間，但隨著時間流逝、世代更替，感受已不同，我們已放下歷史，並向前發展」。

中國網民指責黃偏幫日方

該言論隨即在中國網民之間引起強烈反彈，過去一周，中國的網上輿論充斥對黃循財相關言論的抨擊，由於黃循財的發言觸及二戰，普遍中國民眾認為，日本未有為戰爭期間犯下的暴行充分道歉，指責黃的立場是偏幫日方。

新加坡《海峽時報》今日刊出分析文章，指黃循財的言論最初由部分香港小型媒體首先作出報道，其後 am730等多家媒體亦有報道，部分文章標題幾乎相同，均指黃循財「暗示」中國「放下歷史成見」。

其後由立場親北京的于品海創立的《香港 01》在 6 天內發布五篇關於黃循財言論的文章，例如11 月 23 日轉載自上海《觀察者網》的《新加坡在中日之間「偏袒一方」 這讓人很不舒服》等。

新加坡干涉中日爭端一度成熱搜

同時，中國社交媒體上湧現大量針對黃循財言論的影片和文章，許多自稱評論員的人士發表觀點，將黃循財言論解讀為新加坡在中日爭端中支持日本（taking Japan’s side against China），認為新加坡暗示中國「放下過去」令人憤怒，部分批評包括「新加坡是美國的走狗」和「中國對新加坡太好了」等。

在 11 月 25 日，「新加坡為何敢干涉中日爭端」一度成為微博熱搜，《海峽時報》文章指出，鑑於部分評論的出現方式具協調性，似乎背後有一定程度的策劃和刻意製造的憤怒情緒。

文章亦指，另一個群情洶湧的原因可能是出於私利，內容創作者發現在中國嚴格監管的網上空間，針對黃循財和新加坡的攻擊未有被審查，於是發布更激烈的言論來吸引流量。

未有跡象顯示新加坡與中國關係受影響

另有網民不滿黃循財代表鄰國發聲的態度，黃循財在論壇上曾指，調查顯示新加坡和其他東南亞國家支持日本在區內扮演更重要角色，「一項又一項調查顯示，日本是東南亞最受信任的大國」。

《海峽時報》在文章中引述一名匿名《香港 01》記者表示，香港 01在國際議題上的編採立場，特別是與中美關係和台灣地位相關的議題，一直都是堅定的民族主義和親北京路線。他表示，這類國際新聞評論通常與中國內地的主流情緒更一致，不一定反映香港民眾的觀點和價值觀。

不過，目前中國官方媒體尚未就黃循財言論發表報道，亦未有對新加坡立場作出評論，未有跡象顯示新加坡與中國的關係將受到事件影響。

