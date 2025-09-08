Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

新加坡航空限時優惠 香港直飛新加坡港幣$1,930起！

想來一場快閃旅行，輕鬆放鬆一下？新加坡是最佳選擇！從主題樂園、水族館、卡丁車，到特色文創區與熱帶雨林動物園，新加坡近年新增不少景點，非常適合情侶、朋友或一家大小同遊。現在預訂新加坡航空航班更可享「啟程新加坡」限時票價優惠，香港來回連稅只需港幣$1,930 起！立即預訂，體驗新加坡航空無微不至的親切服務。

新航9月限時激減 Mastercard卡支付輸入優惠碼【SQHKMC25】享額外5%折扣

新加坡航空最近推出限時優惠，由即日起至9月23日，只要在新加坡航空官方網站或手機App訂購由2025年9月3日至2026年6月30日（指定日子除外）的香港至新加坡來回機票，即可享以下優惠價：

經濟艙 - 港幣$1,930起

優選經濟艙（可透過「名廚有約」預訂餐點） - 港幣$5,965起

商務艙（可免費享用機場貴賓室） - 港幣$14,615起

立即訂購

如果您是Mastercard持卡人，還有額外驚喜！以優惠碼【SQHKMC25】預訂機票，並以Mastercard信用卡付款，即可享有額外5%折扣，經濟艙票價更可低至港幣$1,865 起！

立即以Mastercard訂購

新加坡加東區坤成路，相片由新加坡旅遊局提供

KrisFlyer會員再享額外禮遇

想享受更多優惠？只要使用優惠碼【KFHK1K】免費註冊成為KrisFlyer會員，除了可獲得1,000迎新哩程，還能在機上享有無限量免費Wi-Fi。此外，透過官網或App預訂任何香港往返機票，將額外獲贈價值新幣$30的KrisShop電子禮券，數量有限，送完即止！

立即註冊

快閃新加坡 親子遊必去全新景點

新加坡近年不斷開發新景點，以下3個絕對是親子遊或者一班朋友快閃遊必去：

聖淘沙 HyperDrive高卡車

這座結合虛擬賽車的室內高卡車場，於2024年才正式開幕。擁有三層樓高的螺旋形賽道，提供初級、高級與雙人版本，9歲或以上、身高達到130cm即可入場，無論大人或小朋友都可以一齊挑戰，體驗極速快感。

相片由新加坡旅遊局提供

新加坡海洋生態館

剛於2025年7月完成擴建，水族館比原來的S.E.A.海洋館足足大了3倍，設有22個主題區域，擁有巨型觀景窗和令人驚嘆的海底隧道，讓您能近距離觀賞鯊魚與鬼蝠魟等海洋生物，身臨其境感受海底世界的壯觀。

相片由新加坡旅遊局提供

新加坡動物園

這座世界級的熱帶雨林動物園，是世界10大動物園之一，有超過4,200隻動物，12大動物區，而且採用開放式設計，讓您能夠超近距離觀察動物在自然棲息環境裡的生活，還有機會親手餵食大象、斑馬、長頸鹿等，絕對可以玩足一日！

相片由新加坡旅遊局提供

新加坡尚有更多精彩景點和美食待大家發掘，配合新加坡航空的9月限時優惠及 Mastercard 額外折扣，機票絕對是抵上加抵。快把握優惠，預訂機票，來一場說走就走的快閃新加坡之旅！

精彩假期，就在新加坡。

立即訂購

立即以Mastercard訂購

（資料由客戶提供）