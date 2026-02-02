新加坡設立全球首個開放風扇飛機引擎測試平台

新加坡將成為全球首個針對下一代開放風扇飛機引擎的機場測試基地。這項諒解備忘錄在新加坡航空峰會期間簽署，標誌著全球引擎開發努力和這個城市國家航空野心的一個重要里程碑。該協議由新加坡民航局、空中巴士（Airbus）和CFM國際簽署，將在新加坡進行基於CFM的可持續引擎革命性創新計劃下開發的開放風扇引擎的實地評估。這一倡議在峰會前已得到確認，民航局局長韓國娟在1月29日向記者介紹了相關情況。該項目預計將持續數年，並將在新加坡樟宜機場或實里達機場展開。

根據協議，新加坡將成為首個實際運營的機場環境，以研究開放風扇引擎如何融入日常航空活動。與傳統的高旁通比渦輪風扇引擎不同，開放風扇設計特點是風扇葉片暴露，允許更大的直徑並降低空氣動力學阻力。民航局表示，這個測試基地將重點開發一個全面的準備框架，以支持這些引擎的引入。這包括評估飛機和引擎設計選擇如何與現有機場基礎設施（如滑行道、登機口和維護區域）互動的情況。

這也將研究地面和空中的運行程序如何需要改變以支持這一新技術。樟宜機場作為全球最繁忙的國際樞紐之一，以及支持商業和區域航空的實里達機場，均在考慮之中。利用活躍的機場進行測試對於這一努力至關重要，因為這使工程師和監管機構能夠觀察開放風扇飛機在現實的高節奏環境中的表現。

CFM於2021年首次公布RISE概念，將其定位為當今最先進商用噴氣引擎的繼任者。該計劃的目標是比現有引擎提高20%的燃油效率，這一目標對於面對日益上漲的燃油成本和更嚴格的排放要求的航空公司來說尤為重要。RISE架構設計旨在保持與可持續航空燃料的兼容性，並支持未來以氫為基礎的推進技術。空中巴士已表示，其預計在2030年代下半年投入服務的下一代單通道飛機可能會配備開放風扇引擎。該飛機預計將屬於200座級別，這是全球航空市場的核心細分市場。

通過在早期將引擎開發與機場運營聯繫起來，合作夥伴旨在降低技術商業化時的進入障礙。開放風扇引擎還引入了新的安全和監管考量。暴露的風扇葉片改變了地勤人員與飛機的互動方式，並需要仔細評估噪音、碎片和維護程序。民航局表示，準備框架將因此超越工程範疇。這項工作將涵蓋安全標準、監管流程以及機場和航空公司員工所需的培訓。

此外，它還將檢視維護例行程序和日常機場運營如何在不干擾現有交通流的情況下進行調整。CFM總裁兼首席執行官Gaël Méheust在一份聲明中表示，這一首創性協議對於CFM RISE開發計劃是巨大的助力。能夠從地面處理和維護活動到日常機場運營進行實地演示，將有助於增強航空公司、監管機構以及最終飛行公眾對開放風扇技術的安全性、耐用性和效率的信心。

對於民航局而言，這一合作符合其將新加坡打造為全球航空創新中心的更廣泛戰略。通過結合強大的監管框架和密集的機場生態系統，該機構旨在加速先進航空技術的測試和部署。韓國娟表示，民航局將在項目推進過程中與CFM最終確定項目的範圍和時間表。這一為期數年的努力預計將為全球機場和航空公司在準備下一代飛機時提供深入見解。

