新加坡 14 歲學生受Incel、極右思想影響 效忠伊斯蘭國 考慮發動校園槍擊 當局發限制令︱Yahoo

該少年在社交平台看到伊斯蘭國武裝戰鬥片段後，開始加入親伊斯蘭國社群。

【Yahoo新聞報道】新加坡一名 14 歲中三男生本月初被當局援引《內部安全法》發出限制令，成為當地首宗涉及「沙律吧（salad bar）」式混合極端思想激進化的案例。這名少年同時受伊斯蘭國（ISIS）、極右、極左及「非自願單身」（incel）思想影響。

綜合外媒報道，內部安全局（ISD）指出，該名少年在 2024 年中開始接觸極右思想內容，隨後逐漸涉獵反猶太及納粹相關資訊。他同時支持反帝國主義的極左觀點，視資本主義為「猶太人的意識形態」。然而，作為穆斯林的他則否定極右思想中的反穆斯林言論。到去年 11 月，他在社交平台看到伊斯蘭國武裝戰鬥片段後，開始加入親伊斯蘭國社群，並於今年 4 月在網上宣誓效忠伊斯蘭國，自視為該組織成員，並打算爭取支持建立「哈里發國」。

揚言要殺害猶太人

ISD 表示，少年雖無具體行動計劃，但曾散播大量伊斯蘭國宣傳影片，並與伊拉克一名涉嫌支持伊斯蘭國的分子聯繫，對方甚至向他提供炸彈製作手冊。他亦一度考慮發動校園槍擊，並揚言要殺害猶太人。少年同時深受 「非自願單身」社群影響，因自覺外貌不足而接觸所謂「looksmaxxing」內容，逐漸對女性產生仇恨，但並無付諸暴力意圖。

ISD 補充，少年為避免被發現，曾刻意刪除裝置上的極端內容，並利用數據隱匿工具掩飾瀏覽紀錄。他的家人對他的激進化過程毫不知情。目前，當局已安排宗教輔導小組（RRG）協助他修正錯誤觀念，並透過心理及社會輔導處理其仇恨情緒與偏差思想。少年將獲分配社區導師，而 ISD 亦會與其家庭及學校緊密合作，確保復康過程不影響學業。

被禁止使用互聯網或社交媒體

根據《內部安全法》，受限制令約束的人士不得離開新加坡或更改住址，除非獲得批准。他們亦被禁止使用互聯網或社交媒體，及不得發表公開聲明、出席公開會議、出版或投稿，除非事先獲批。

除了這宗案件，ISD 亦於 7 月向 30 歲馬哈穆德（Muhammad Jihadul Mustaqiim Mahmud）發出限制令。他曾計劃前往敘利亞參與對抗巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的戰鬥，後來轉而關注土耳其與希臘的領土爭端，甚至考慮參戰。他曾在泰國布吉島的射擊場操作多種槍械作訓練。ISD 指，海外武裝衝突持續對新加坡本土安全構成影響。

ISD 同時宣布，兩名此前受限制令約束的新加坡人已因復康進展良好而獲解除監管。42 歲的 Kuthubdeen Haja Najumudeen 以及 59 歲的 Muhammad Anwar Jailani 分別於今年 5 月和 7 月獲解除限制。