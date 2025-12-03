Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超帶你玩轉日夜、UV燈尋找神秘夢夢

各位訓練員還記得兩年前新加坡纜車50週年那些紅白精靈球車廂嗎？Pokémon又再回歸新加坡喇！《Pokémon Day-to-Night Adventure》將由即日起一直玩到2026年4月30日，而這次更精彩的是，白天有比卡超、伊貝等5隻精靈陪你飛越聖淘沙，晚上拿著UV電筒，便能照出隱藏的神秘寶可夢。每個車廂從地下到座椅都有不同的主題寶可夢，坐在裏面就像走進了寶可夢世界。由花柏山到聖淘沙這段空中旅程，日夜各有不同驚喜，真的要兩個時段都體驗才夠過癮，各位訓練員準備出發喇！

訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超、伊貝帶你玩轉日夜 UV照出神秘飛行系精靈

五隻寶可夢接力登場 車廂內外大變身

上年比卡超、伊貝、新葉喵、呆火鱷，及新一代Pokémon潤水鴨，走進新加坡纜車50週年的車廂，今次則由比卡超帶領其他寶可夢走進全新的Pokémon主題纜車車廂，為各位訓練員帶來新驚喜。日間登場的五位主角：比卡超、伊貝、小火龍、波波球和耿鬼，各自擁有專屬設計的車廂。比卡超車廂的黃色電光圖案從地板一直延伸到座椅，伊貝車廂則是溫暖的啡色毛茸設計，小火龍當然是火紅色主調配上火焰圖案。

《Pokémon Day-to-Night Adventure》

地址：109 Mount Faber Road, Singapore 099203 （ 地圖 ）

日期：11月22日至2026年4月30

時間：10am-10pm

交通： MRT Harbourfront站B出口按指示抵達Harbourfront Tower II纜車站

票價： $150起

網址：按這裏

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

小火龍車廂火紅配色充滿活力，座椅和地板的火焰圖案讓整個空間熱情洋溢。（官方圖片）

座椅上的Pokémon圖案、地板的特色花紋、車窗上的裝飾貼紙，這些用心的設計都會讓各位訓練員不停影相打卡。15分鐘的纜車旅程從花柏山慢慢升空，越過新加坡港口直達聖淘沙，窗外是壯觀的海港景色，車廂內有寶可夢相伴，這種在空中與寶可夢同遊的體驗，其他地方真的找不到。每個車廂就像一個移動的寶可夢房間，連平時不是粉絲的朋友都會被這些可愛設計融化。

比卡超專屬車廂滿載黃色電光元素，從地板到座椅都是閃電圖案，粉絲坐進去瞬間變身訓練員。（官方圖片）

今次每隻寶可夢都有專屬車廂，各位訓練員可選擇喜愛的寶可夢車廂乘搭。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents）

入夜UV電筒尋寶 神秘寶可夢現身

晚上7點45分後，整個體驗呈現截然不同的面貌。每位乘客會獲得一支UV電筒，日間的五隻寶可夢會變成發光剪影，更特別的是會有另外五隻飛行系精靈現身：暴鯉龍（鯉魚龍）、大比鳥、噴火龍、快龍（啟暴龍）和化石翼龍全部需要UV光照射才能看見。這些寶可夢平時隱藏在車廂各個角落，使用電筒照射就會發出螢光效果，為旅程增添尋寶樂趣。

據說，某些纜車車廂內更有機會捕獲到極為罕見的傳說級寶可夢－夢夢的夜光身影。夜晚的纜車體驗完全變成互動遊戲，乘客拿著電筒四處探照，每發現一隻寶可夢都會感到驚喜。到達花柏山頂還有特別攝影區，設置了初代立體模型：小火龍、車厘龜和奇異種子，配合山頂夜景營造完美拍攝場景。

夜間主題纜車配備UV燈，讓多款飛行系精靈現身。拿著UV電筒探索，說不定會遇上稀有的夢夢，體驗一場高空尋寶。（官方圖片）

花柏山頂的御三家立體模型成為旅程終點的完美拍照位，多隻寶可夢在夜景襯托下格外吸睛。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents、IG@ginathepen ）

