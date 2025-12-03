焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。
Yahoo 旅遊

訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超帶你玩轉日夜、UV燈尋找神秘夢夢

Yahoo 旅遊
Yahoo 旅遊
訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超帶你玩轉日夜、UV燈尋找神秘夢夢
訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超帶你玩轉日夜、UV燈尋找神秘夢夢

各位訓練員還記得兩年前新加坡纜車50週年那些紅白精靈球車廂嗎？Pokémon又再回歸新加坡喇！《Pokémon Day-to-Night Adventure》將由即日起一直玩到2026年4月30日，而這次更精彩的是，白天有比卡超、伊貝等5隻精靈陪你飛越聖淘沙，晚上拿著UV電筒，便能照出隱藏的神秘寶可夢。每個車廂從地下到座椅都有不同的主題寶可夢，坐在裏面就像走進了寶可夢世界。由花柏山到聖淘沙這段空中旅程，日夜各有不同驚喜，真的要兩個時段都體驗才夠過癮，各位訓練員準備出發喇！

廣告
訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超、伊貝帶你玩轉日夜 UV照出神秘飛行系精靈
訓練員必衝！新加坡Pokémon主題纜車回歸 比卡超、伊貝帶你玩轉日夜 UV照出神秘飛行系精靈

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayakHopeGoo

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.comHopeGoo

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

五隻寶可夢接力登場 車廂內外大變身

上年比卡超、伊貝、新葉喵、呆火鱷，及新一代Pokémon潤水鴨，走進新加坡纜車50週年的車廂，今次則由比卡超帶領其他寶可夢走進全新的Pokémon主題纜車車廂，為各位訓練員帶來新驚喜。日間登場的五位主角：比卡超、伊貝、小火龍、波波球和耿鬼，各自擁有專屬設計的車廂。比卡超車廂的黃色電光圖案從地板一直延伸到座椅，伊貝車廂則是溫暖的啡色毛茸設計，小火龍當然是火紅色主調配上火焰圖案。

《Pokémon Day-to-Night Adventure》

地址：109 Mount Faber Road, Singapore 099203 （ 地圖

日期：11月22日至2026年4月30

時間：10am-10pm

交通： MRT Harbourfront站B出口按指示抵達Harbourfront Tower II纜車站

票價： $150起

網址：按這裏

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

小火龍車廂火紅配色充滿活力，座椅和地板的火焰圖案讓整個空間熱情洋溢。（官方圖片）
小火龍車廂火紅配色充滿活力，座椅和地板的火焰圖案讓整個空間熱情洋溢。（官方圖片）

座椅上的Pokémon圖案、地板的特色花紋、車窗上的裝飾貼紙，這些用心的設計都會讓各位訓練員不停影相打卡。15分鐘的纜車旅程從花柏山慢慢升空，越過新加坡港口直達聖淘沙，窗外是壯觀的海港景色，車廂內有寶可夢相伴，這種在空中與寶可夢同遊的體驗，其他地方真的找不到。每個車廂就像一個移動的寶可夢房間，連平時不是粉絲的朋友都會被這些可愛設計融化。

比卡超專屬車廂滿載黃色電光元素，從地板到座椅都是閃電圖案，粉絲坐進去瞬間變身訓練員。（官方圖片）
比卡超專屬車廂滿載黃色電光元素，從地板到座椅都是閃電圖案，粉絲坐進去瞬間變身訓練員。（官方圖片）
今次每隻寶可夢都有專屬車廂，各位訓練員可選擇喜愛的寶可夢車廂乘搭。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents）
今次每隻寶可夢都有專屬車廂，各位訓練員可選擇喜愛的寶可夢車廂乘搭。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents）

入夜UV電筒尋寶 神秘寶可夢現身

晚上7點45分後，整個體驗呈現截然不同的面貌。每位乘客會獲得一支UV電筒，日間的五隻寶可夢會變成發光剪影，更特別的是會有另外五隻飛行系精靈現身：暴鯉龍（鯉魚龍）、大比鳥、噴火龍、快龍（啟暴龍）和化石翼龍全部需要UV光照射才能看見。這些寶可夢平時隱藏在車廂各個角落，使用電筒照射就會發出螢光效果，為旅程增添尋寶樂趣。

據說，某些纜車車廂內更有機會捕獲到極為罕見的傳說級寶可夢－夢夢的夜光身影。夜晚的纜車體驗完全變成互動遊戲，乘客拿著電筒四處探照，每發現一隻寶可夢都會感到驚喜。到達花柏山頂還有特別攝影區，設置了初代立體模型：小火龍、車厘龜和奇異種子，配合山頂夜景營造完美拍攝場景。

夜間主題纜車配備UV燈，讓多款飛行系精靈現身。拿著UV電筒探索，說不定會遇上稀有的夢夢，體驗一場高空尋寶。（官方圖片）
夜間主題纜車配備UV燈，讓多款飛行系精靈現身。拿著UV電筒探索，說不定會遇上稀有的夢夢，體驗一場高空尋寶。（官方圖片）
花柏山頂的御三家立體模型成為旅程終點的完美拍照位，多隻寶可夢在夜景襯托下格外吸睛。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents、IG@ginathepen ）
花柏山頂的御三家立體模型成為旅程終點的完美拍照位，多隻寶可夢在夜景襯托下格外吸睛。（圖片來源：IG@TheNewAgeParents、IG@ginathepen ）

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

更多相關文章：

新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報

Google搜尋首個結果竟是詐騙網站？網民辦理新加坡Arrival Card誤墜詐騙陷阱！

新加坡旅遊｜Harry Potter迷必去！《哈利波特：魔法幻象》互動體驗展登陸聖淘沙 沉浸式遊覽10大經典場景 即睇門票價格、交通

新加坡轉機必看！8月新增免費聖淘沙觀光團 2.5小時速遊名勝世界

新加坡樟宜機場交通懶人包 6大交通方法、最快30分鐘出市區、小童免費搭車攻略

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

旅遊酒店遇火警如何自保？一覽出發前/到埗後/遇火警時應對方法 原來揀酒店都有技巧

2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流

2025年旅遊大事回顧｜細數外遊旅行疾病/病毒！大S流感併發肺炎離世、首宗人類感染禽流感、嬰兒殺手百日咳

2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲

宏福苑五級大火

其他人也在看

Nubia Fold 發佈，8 Elite、8吋大屏，日本首發

Nubia Fold 發佈，8 Elite、8吋大屏，日本首發

文章來源：Qooah.com 消息源科技媒體 GSMArena 發文稱，nubia 推出了第一部書本式摺疊屏手機 Nubia Fold。Nubia Fold 12月4日將會在日本售賣，配色僅有黑色，售價為 178560 日元，預計2026年會在更多國家和地區銷售。 關於外觀，Nubia Fold 手機展開的狀態下厚度僅有5.4mm，手機摺疊後厚度也只有 11.1mm，整機重量僅有 249 g。Nubia Fold 的內屏有 8吋，解像度為 2480 x 2200，外屏為 6.5吋，解像度為 2748 x 1172；內外屏都支援 120Hz 高刷，對於多任務處理的場景內屏還優化了分屏模式。 關於規格，Nubia Fold 搭載了高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，採用了 12GB+256GB 版本，配備了 6560mAh 的大容量電池，並支援 55W 快充，以及 IP54 級防塵防水，手機還預裝了 Android 15 操作系統。 關於影像，Nubia Fold 後置為三鏡，主鏡為 5000萬像素，超廣角鏡頭為 5000 萬像素，微距鏡頭為 500萬像素，內外屏均搭載了

Qooah.com ・ 1 天前
聖誕旅遊優惠2025｜HopeGoo一連4週大派優惠券：機票酒店最高減$2,000/高鐵車票低至$1

聖誕旅遊優惠2025｜HopeGoo一連4週大派優惠券：機票酒店最高減$2,000/高鐵車票低至$1

聖誕節想去旅行，又點少得搶盡優惠着數？旅遊平台HopeGoo最近大搞「旅遊驚喜日日開！」聖誕特典活動，由2025年12月1日至12月25日一連四週大派旅遊優惠！只要成為註冊用戶，每日有機會開啟內含多種聖誕禮品的禮盒，當中包括G-Coins及多款限量高鐵、機票、酒店優惠券，隨時助你慳下一筆旅費！想知道如何每日贏取額外開箱機會，兼且獲得最高$2,000的大額禮券，就要留意以下優惠詳情及玩法！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）｜迪士尼空降尖沙咀/角落小夥伴動感遊戲/UNIQLO聖誕樂園

聖誕好去處2025九龍區合集（持續更新）｜迪士尼空降尖沙咀/角落小夥伴動感遊戲/UNIQLO聖誕樂園

聖誕節即將來臨，香港不少商場及地標都陸陸續推出別出心裁的聖誕節主題活動，打造限定聖誕佈置、燈飾打卡、冬日市集等，想好好感受聖誕氣氛的話，不妨參考下聖誕節好去處合集，為了讓大家更易閱讀，合集將分成港島區、九龍區及新界區三篇，本篇為九龍區，我們會持續更新呢！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
聖誕自助餐優惠2025｜富麗敦海洋公園自助餐最平人均$122起！任食特盛魚生丼飯/傳統烤火雞/意式聖誕蛋糕/聖誕餡餅

聖誕自助餐優惠2025｜富麗敦海洋公園自助餐最平人均$122起！任食特盛魚生丼飯/傳統烤火雞/意式聖誕蛋糕/聖誕餡餅

在充滿節日氣氛的12月份，香港富麗敦海洋公園酒店的星耀廳推出「佳節盛宴自助餐」，邀請大家一同來場難忘的節慶美食之旅，體驗濃厚的節日氛圍。Klook更為大家帶來最便宜「買1位$122」優惠，「快閃買1位+第2位$12」以及「買一送一優惠+第3位$198」，最平人均只需$385.3起，任食特盛魚生丼飯、傳統烤火雞、意式聖誕蛋糕、聖誕餡餅等，好好享受節日氣氛。

Yahoo Food ・ 1 天前
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界

台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界

2026年1月17日，一場橫跨三疊紀、侏羅紀與白堊紀的史前探險即將在台北關渡碼頭登場。《恐龍大復活 關渡探險樂園》號稱北台灣首座戶外沉浸式恐龍主題樂園，佔地近5000平方米，展期長達400天，打造出如電影《侏羅紀世界》般的震撼場景。近70隻超擬真動態恐龍將在園區現身，讓大家一秒穿越回遠古時代。

Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！

深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！

週末想快閃深圳滑雪？即睇深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」終極懶人包！Trip.com 整合門票優惠、交通教學、美食推介，人均$108起玩足3個鐘，新手必去！

Trip.com ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。

大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。

大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@Threads

Medical Inspire 醫．思維 ・ 15 小時前
吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選　「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友

吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選　「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友

47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。

姊妹淘 ・ 15 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射

羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射

1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖　屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo

宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖　屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo

大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？

高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？

現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」

Japhub日本集合 ・ 18 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？

吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？

名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。

Yahoo Food ・ 1 天前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因

現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆

現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光

此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光

US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...

BBC News 中文 ・ 14 小時前
大埔宏福苑火災第8日　貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚

大埔宏福苑火災第8日　貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚

【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候

香港動物報 ・ 1 天前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？

銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？

政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。

Yahoo財經 ・ 15 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技

新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技

「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本企業對華依賴度揭盅　Uniqlo、無印良品排名靠後　有一行業「最難離場」

日本企業對華依賴度揭盅　Uniqlo、無印良品排名靠後　有一行業「最難離場」

日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。

Yahoo財經 ・ 1 天前