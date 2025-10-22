專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
新加坡男攜價值18萬港元Pokémon卡卻被海關「收服」！全因未有申報？港人遊星洲超過這金額必須申報
一疊疊Pokémon卡，竟成為海關眼中的「獵物」？！新加坡一名25歲男子今年10月在樟宜機場入境時，因未申報價值超過30,000新加坡元（約18萬港元）的Pokémon卡被當場截獲。移民與關卡局（Immigration & Checkpoints Authority/ICA）隨後在社交平台發文，用上經典台詞「Gotta catch them all!（全部收服）」形容這次行動，瞬間引爆網絡熱話。這宗看似輕鬆幽默的個案，其實亦提醒各位去當地旅遊的大家，帶任何高價收藏品，請務必了解當地的申報門檻，以免自己的「Pokémon」最終也被海關「收服」。
18萬Pokémon卡被收服了
據新加坡Immigration & Checkpoints Authority在Facebook上發佈的貼文表示，10月10日，在樟宜機場第一航廈一名25歲新加坡男子推著行李準備過關時，被ICA人員（海關）詢問是否有需要申報的物品時，他回答「沒有」。然而，X光機掃描畫面看到行李箱內密密麻麻的方形物體引起注意。
打開行李後，海關人員在其行李發現數以百計的Pokémon卡整齊擺放，包括多個未開封的限定版卡包、經專業評級機構認證的稀有卡，以及各種特別版收藏盒。經初步估算，這批卡牌總值超過30,000坡幣（約18萬港元），案件隨即移交新加坡海關進一步調查。ICA在社交平台上發布這宗案件時，配上「Gotta catch them all!」的文案，既幽默又帶點諷刺意味。網民紛紛留言調侃：「連海關都變成Pokémon訓練員」、「這次真的被收服了」、「比小智還厲害，一次過收服全部」。
新加坡入境申報紅線小知識
ICA更在於Facebook發文披露調查始末，並提醒旅客：凡攜帶超過進口免稅或GST減免額度的購物物品，都必須主動申報與繳稅。若有疑問，旅客應選擇走紅通道（Red Channel）或至海關稅務繳納處詢問。然而，不少港人以為只有現金才需要申報，其實大錯特錯。根據新加坡海關最新規定，所有入境商品都需要繳交9%消費稅（GST），但旅客可享有一定的免稅額度。
如果符合以下條件，旅客可以享有部分GST進口豁免：
該物品是新物品、紀念品、禮品或食品，並且
該物品是供個人（非商業）用途或消費。
哪些物品和旅客類型不享有GST進口豁免？
酒精飲品和煙草，以及用於商業用途的進口物品，不享有GST進口豁免。請參考相關頁面了解適用於酒精和煙草的關稅及消費稅。
持有由新加坡政府簽發的工作准證、就業准證、學生准證、家屬准證或長期准證的人士，以及機組人員，亦不享有此GST進口豁免。
新加坡Immigration & Checkpoints Authority
網址：按這裏
