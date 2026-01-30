新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo

創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan

【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。

綜合外媒報道，這場風波始於 1 月 25 日，網上討論區 Reddit 出現一則貼文，質疑林煒傑與 Grayce Tan 存在不正當關係。網民迅速發揮「起底」能力，搜集兩人的社交媒體記錄，包括一同度假的照片、女方的婚紗照，以及林煒傑過去的言論。此外，一段長約 6 分鐘、顯示兩人一同離開辦公室的影片亦在網上瘋傳。隨着輿論發酵，相關討論蔓延至 Facebook 及其他當地主流網絡平台。

針對高層離職事件，PLB 發言人在 1 月 28 日回應表示，公司在完成內部審查後已落實領導層變動，涉事兩人已辭去職務。公司目前正加強職場行為準則及管治流程，旨在重申專業界限與標準。發言人強調，公司不會就謠言或推測作出評論，業務營運與客戶服務則維持正常。

曾獲「百萬經紀」稱號 當地增長最快公司之一

現年 45 歲的林煒傑於 2007 年擔任監獄職員時結識合作夥伴，其後轉投房地產行業。他在 2019 年及 2020 年於其他代理行工作時，曾獲得「百萬經紀」稱號。他在 24 歲結婚，育有 4 名子女。至於 29 歲的 Grayce Tan 則於 2022 年以實習生身份加入公司，並於去年 1 月晉升為策略副總裁。她在學術及運動領域表現優異，曾代表新加坡參加跆拳道比賽並奪得銅牌，其 Facebook 資料顯示她於去年 9 月剛結婚。

PLB 自 2017 年成立以來，以強大的媒體製作能力及社交媒體曝光度在業界立足，其 YouTube 頻道擁有超過 7.9 萬名訂閱者。該公司在 2023 年的收入接近 650 萬 元，並曾被評為新加坡增長最快的公司之一。除了辭去 PLB 的職務，二人亦已退出美國房地產加盟品牌 Keller Williams（KW）新加坡分部的領導團隊。