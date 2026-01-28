新北中古屋房價 央北重劃區緊追新板特區

▲央北重劃區中古屋均價破8字頭，緊追新北市行政與交通核心的新板特區。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市府公布2025年第三季不動產季報，中古屋大樓均價最高的前五個生活圈，分別是新板特區、央北重劃區、七張生活圈、江翠北DEF區、江子翠生活圈；而央北均價破8字頭，緊追新北市行政與交通核心的新板特區。

統計顯示，新北市中古社區大樓均價最高的前十個生活圈，其中板橋、新店各占4個，另中和四號公園生活圈與永和仁愛公園生活圈也榜上有名。前十名均價落在69.6萬至87.4萬間；其中，新北特區中古屋均價最高達87.4萬，央北緊追在後85.6萬，是唯二房價破8字頭的生活圈。

廣告 廣告

信義房屋新店央北店經理許祥威歸納央北房價媲美新板特區的三大關鍵，第一，地理位置緊鄰台北市東側文山區，且5分鐘內可上國道三號及水源快速道路，交通十分便利；其次，央北重劃區內大樓屋齡都在5年以內，不僅屋齡新，加上多指標建商如華固、潤泰等插旗，使均價相對高；第三，央北重劃區對角線兩端點是捷運小碧潭站及十四張站，雖然重劃區內機能仍在逐步發展中，但因重劃區呈方正狀，各式生活機能都不會離太遠，且十四張站還有全台最大捷運聯開案題材。

許祥威進一步說明，目前央北房價依建案不同，普遍站穩7字頭，部分建商品牌優、高樓層、面向佳的物件，甚至能躋身「百萬俱樂部」；換算成總價帶，2房加車位產品多落在2500萬至3000萬，部分破3000萬，3房加車位則依坪數，多在3000萬至4500萬，少部分大三房或更大的物件，總價則會在4500萬至6000萬。值得注意的是，自央行信用管制上路以來，央北的交易量雖一度也縮水，但因價格沒有大幅修正、賣壓也未出現，整體呈現「量縮價穩」態勢，現在交易量堪稱穩定。

而因單總價均高，許祥威觀察，央北重劃區幾乎不見投資買盤，仍是剛需自住客撐場，部分為5到10年內將退休的「準退休族」，也有一般家庭客；由於地理位置、純住宅重劃區等優勢，區域內買方約4成都是來自北市的客群，尤其文山區最多，其次為新店本地客、中永和客群各占2~3成。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／2026居家佈置趨勢：用軟裝打造療癒生活空間

房市／信義代銷風雨中挺進平溪 實踐生態與文化共好

房市／A10山鼻站引熱議 信義房屋析潛力