宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
新北最大重劃區 塭仔圳重劃區潛力可期
[NOWnews今日新聞] 位於新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區，為新北市近期最具發展性的重劃區。信義房屋專家表示，位於一期區域，以街廓整齊的新古大樓居多，單價5-6字頭，因價格相對鄰近的頭前、副都心重劃區7、8字頭房價親民，吸引首購族、在地中小企業主購屋。
信義房屋塭仔圳重劃店主任王健宇表示，塭仔圳重劃區為現階段全台最大的重劃區，占地近400公頃，橫跨新莊與泰山之間，會是北台灣未來5-10年具高度發展潛力的區域。
王健宇表示，塭仔圳重劃區鄰近機場捷運A5站，新北大道的幾個指標社區，步行到機場捷運站約5-10分鐘，生活機能也完整，包括好市多、輔大醫院，也有學校預定地，未來建設有五股泰山輕軌建設，是區域的一大利多，雖然輕軌設站的位置還未底定，但重劃區內已有輕軌的預留地。
塭仔俊重劃區一期，靠近機場捷運A5站到輔仁大學之間，為早期自辦重劃區域，有近20棟剛交屋1-2年新成大樓，單價60萬上下，其中有4棟屋齡11-12年的中古大樓，單價約5-6字頭；少部分預售屋開案，則是6-7字頭。依坪數差異，從小兩房到正三房總價約1600-2800萬。
王健宇觀察，位於輔仁大學以南的塭仔俊重劃區第二期，目前土地已經圍起，位於塭仔俊重劃區第一期與第二期的主要幹道都已完成，土地開發持續有進度，也增添買賣雙方信心。
王健宇觀察，目前市場上有一部份的首購族群，因為頭前與副都心重劃區的總價超過他可負擔程度，而選擇到10分鐘車程的塭仔俊重劃區購屋，也有部分置產型客戶，看好當地發展而提前布局，市場上仍以外來族群居多，也不乏有地緣關係的購屋族群。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋攜手林保署！台東造林、記錄逾60種物種
房市／信義房屋「LINE找屋平台」 橫掃三大獎
房市／水源整宅公辦都更正式通過 信義房屋專家談受惠商圈
其他人也在看
粉嶺碧湖花園3房議價後以$485萬獲承接 單位期內貶值10.2% (另有本日最新成交)
粉嶺碧湖花園3房議價後以$485萬獲承接 單位期內貶值10.2% 中原地產-周志華經理表示，日前促成粉嶺碧湖花園5座中層A室，單位實用面積489平方呎，建築面積622平方呎，3房間隔，開價約$520萬，日前議價後以$485萬獲承接，實用面積平均呎價$9,918。 中原周志華指，新買家為區內客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即購入單位作自住之用。據了解，原業主於2019年以$540萬購入上址，持貨6年，現轉手賬面蝕$55萬離場，單位期內貶值10.2%。 延伸閱讀: 碧湖花園 粉嶺 奧運維港灣3房套以$3.4萬租出 業主可享高達6.6厘租金回報 中原地產-黃家全經理表示，分行最新促成奧運維港灣5座中層B室租賃成交，實用面積703平方呎，建築面積945平方呎，屬3房連套房加儲物房間隔，單位座向西北方，主人房可享海景，最新以$3.4萬租出，實用面積平均呎租$48。 中原地產黃家全指，上址業主於2009年8月以$620萬購入上址，持貨已16年多，是次租出單位可享高達6.6厘租金回報，回報豐厚。 延伸閱讀: 維港灣 奧運 九龍塘又一居10座中低層3房戶$1030萬沽出 期內貶值21% 中原地產 -28Hse.com ・ 22 小時前
美孚新邨3房658萬沽 業主長揸半世紀 升值24倍
二手交投向好，有長情業主趁機止賺離場。荔枝角美孚新邨近期錄得一宗大幅獲利個案，一伙3房戶以658萬沽出，實用呎價9,177元，原業主持貨近半世紀，賬面獲利約631萬或24倍。更多成交：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬溱岸8號取消交易後2,000萬重售 不足一個月賣貴105萬 升幅達5.5%上述單位為美孚新邨三期百老匯街67號低層C室，單位實用面積約717平方呎，屬3房間隔，買家心儀單位配套成熟，以約658萬元承接，折合實用呎價約9,177元，屬市價成交。資料顯示，原業主於1979年1月以約26.3萬元購入上述單位，持貨約47年，是次轉手賬賺約631.7萬元，單位期內升值24倍。美孚新邨於1968年至1978年間落成及入伙，邨內共建有99幢住宅樓宇，為全港樓宇座數最多的住宅屋苑，提供13,149個住宅單位。根據28Hse網站資料，屋苑目前共有152個放盤，涵蓋一房至四房，叫價由458萬至1,800萬元。 延伸閱讀: 美孚新邨 荔枝角 美孚 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 19 小時前
大圍名城5座中層3房戶以$1240萬沽出 期內升值約43.2% (另有本日最新成交)
大圍名城5座中層3房戶以$1240萬沽出 期內升值約43.2% 中原地產 - 吳啟業經理表示，近期交投氣氛正面，帶動整體成交，大圍區11月共錄約64宗二手成交，較上月增約113%，其中名城佔約25宗成交，較上月增長超過一倍，實用平均呎價約$16300水平。分行新近錄得一期5座中層SD室，單位建築面積980平方呎，實用面積739平方呎，3房連套房間隔，叫價約$1250萬，最終以$1240萬沽出，實用平均呎價約$16779。 據了解，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2010年以$866萬購入單位，持貨約15年，現轉手賬面獲利約$374萬離場，單位期內升值約43.2%。 延伸閱讀: 名城 大圍 粉嶺碧湖花園8座低層2房戶 議價後以$382萬獲承接 中原地產 - 周志華經理表示，減息帶動下，近期入市氣氛向好，粉嶺上水區11月暫錄約132宗二手成交，較上月增加約4成多，其中粉嶺碧湖花園佔錄約4宗成交。最新錄得8座低層F室，單位建築面積518平方呎，實用面積400平方呎，2房間隔，開價約$399萬，日前議價後以$382萬獲承接，實用面積平均呎價$928Hse.com ・ 1 天前
收租王永倫2億沽美銀中心頂層 較意向價劈3,100萬 低高峰期65%
市場消息指，「收租王」永倫集團剛以約2億元售出中環美國銀行中心頂層連平台特色戶，成交呎價約1.9萬元，較意向價低3,100萬元，更較高峰期大幅回落65%。更多消息：傳鄭家純家族擬售瑰麗酒店部分資產 本港Rosewood估值159億「收租王」永倫腰斬價沽美銀高層單位！袁天凡李慧敏夫婦2,730萬接貨上述物業為中環夏慤道12號美國銀行中心37樓，總建築面積約10,500方呎，連私人空中平台花園共約3,076方呎，早前永倫集團以意向價2.31億元放售，有指剛以約2億元售出，呎價約1.9萬元，成交價較叫價低3,100萬元。資料顯示，永倫集團於2004年先斥1,638萬元購入37樓其中一個單位，其後在2009年以8,880萬元購入該層餘下樓面，合共涉約1.05億元。永倫集團的總部曾位於該層，但一年多前已搬遷到同廈低層的細單位，現以交吉形式售出，賬面獲利約9,500萬元，升值90.5%。值得留意，該廈在高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映永倫放售呎價較高峰大幅回落65%。永倫集團近期連環出售美國銀行中心物業套現，集團11月中已以約2.5億元售出大廈36樓全層，面積約13,880平28Hse.com ・ 22 小時前
《港樓》海怡半島兩房連約728萬元沽 持貨四年賬蝕逾「一球」
中原地產表示，分行促成海怡半島33A座低層C室買賣成交，單位實用面積543平方呎，2房間隔，向東北，望園景，放盤不足一個月後連約以728萬元成交，平均實用呎價13,407元。 新買家為外區投資客，按市值租金約1.8萬元計，買家可享約3厘租金回報。據了解，原業主於2021年以830萬元購入單位，持貨4年，是次沽出賬面蝕讓102萬元或約12%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
尖沙咀海防道金湖茶餐廳現址地舖招租 叫價30萬元
中原(工商舖)稱，獲業主委託為獨家代理，負責自用多年的尖沙咀核心地段海防道地舖招租事宜，月租叫價約30萬元。 該行商舖部高級分區營業董事鄧振豪稱，是次放租物業位於海防道35至37號海利行地下D舖，涉及面積約840平方呎，業主叫租每月約30萬元，折合呎租約357元。該地舖由金湖茶餐廳自營多年，為業主自用舖位，參考附近同地舖呎租介乎約300至450元水平之間，物業叫租價屬合理水平。 他表示，該出租地舖附近亦錄得個別租務成交可作參考：近日市傳海防道41號地舖，建築面積約805平方呎，由一家上市證券公司以約30萬元預租，平均呎租約372元。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
《港樓》元朗PARK YOHO 11月錄17宗租賃成交 平均實用呎租約30元
中原地產表示，臨近年底，租務需求未減。元朗Park YOHO上月錄得17宗租賃成交，平均實用呎租約30元。 中原新近促成PARK YOHO Napoli (PARK YOHO 2B期) 27A座低層連平台戶租賃成交，單位實用面積435平方呎，兩房間隔，平台約138方呎，以月租1.5萬元租出，實用呎租34.5元。租客為本地小家庭。業主於2019年以788萬元一手買入單位，租金回報約2.3厘。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 21 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 2 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限03/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有灣仔碼頭湯圓(黑芝麻/花生) $15/2件、去骨鯖魚 $18/2包、雀巢Mega 榛子朱古力雪條 (多件裝) $20、智利車厘子(約250g) $32.5！YAHOO著數 ・ 2 小時前
屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。Fortune Insight ・ 28 分鐘前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前