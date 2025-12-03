新北最大重劃區　塭仔圳重劃區潛力可期

▲位於新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區，為新北市近期最具發展性的重劃區。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 位於新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區，為新北市近期最具發展性的重劃區。信義房屋專家表示，位於一期區域，以街廓整齊的新古大樓居多，單價5-6字頭，因價格相對鄰近的頭前、副都心重劃區7、8字頭房價親民，吸引首購族、在地中小企業主購屋。

信義房屋塭仔圳重劃店主任王健宇表示，塭仔圳重劃區為現階段全台最大的重劃區，占地近400公頃，橫跨新莊與泰山之間，會是北台灣未來5-10年具高度發展潛力的區域。

王健宇表示，塭仔圳重劃區鄰近機場捷運A5站，新北大道的幾個指標社區，步行到機場捷運站約5-10分鐘，生活機能也完整，包括好市多、輔大醫院，也有學校預定地，未來建設有五股泰山輕軌建設，是區域的一大利多，雖然輕軌設站的位置還未底定，但重劃區內已有輕軌的預留地。

塭仔俊重劃區一期，靠近機場捷運A5站到輔仁大學之間，為早期自辦重劃區域，有近20棟剛交屋1-2年新成大樓，單價60萬上下，其中有4棟屋齡11-12年的中古大樓，單價約5-6字頭；少部分預售屋開案，則是6-7字頭。依坪數差異，從小兩房到正三房總價約1600-2800萬。

王健宇觀察，位於輔仁大學以南的塭仔俊重劃區第二期，目前土地已經圍起，位於塭仔俊重劃區第一期與第二期的主要幹道都已完成，土地開發持續有進度，也增添買賣雙方信心。

王健宇觀察，目前市場上有一部份的首購族群，因為頭前與副都心重劃區的總價超過他可負擔程度，而選擇到10分鐘車程的塭仔俊重劃區購屋，也有部分置產型客戶，看好當地發展而提前布局，市場上仍以外來族群居多，也不乏有地緣關係的購屋族群。

