新北租屋熱區在淡水 退休族由租轉買多
[NOWnews今日新聞] 新北市府統計過去三年（111年第三季至114年第一季）租賃實價登錄資料，全市租屋最熱門地區在淡水，分析原因，主要與近台北市、區域內生活機能佳、供給量大、有學生租屋需求、租金較為親民等五大因素有關。信義房屋在地專家則觀察，學生租屋、上班族租屋需求約各佔一半，至於由租轉買的客群，則以退休人士居多。
統計顯示，淡水區過去三年租賃件數7572件，大幅領先排名居次的三重區5916件、中和區5897件。租金部分，淡水區平均租屋總價1萬5042元、平均每坪租金665元，都是前十大租屋熱區中最親民；若以產品類型來區分，無論是公寓、華廈、大樓，淡水區的平均租金也都是最低。
信義房屋淡水店店長許偉杰觀察，學生與上班族租屋需求確實頗旺，學生租屋旺季在開學前的6到9月份，主要鎖定淡江、真理等大學周邊套房產品，若是公寓分租，月租金約7000元左右，電梯大樓分租則約1萬元左右，依物件條件略有高低；上班族以20到40歲居多，主要看準淡水租金較親民且有捷運，例如他就曾遇過在五股工作但選擇來淡水租屋，這類租客多青睞屋齡15年內的電梯大樓，2房月租金約落在1.5萬至2萬元，3房月租金約2萬至2.5萬元。
由於淡水房價在雙北也相對親民，不少人租屋在淡水後，決定由租轉買。但許偉杰說，由租轉買的客群，以退休人士比例較高，應是上班族仍有通勤、子女就學需求，但退休人士不需每天通勤進台北市，且淡水本身機能成熟，風景、環境佳，加上房價親民，不少人選擇賣掉蛋黃區的房子，來淡水買屋齡更新的電梯大樓，身上還可以留一筆現金備用。
考慮價格、機能等條件下，許偉杰表示，淡水站前生活圈獲許多購屋族青睞，主要是近捷運站、生活便利，唯因發展較早，電梯大樓屋齡多在20到30年間，目前成交單價落在35至43萬間；若要選擇屋齡較新的社區，新市鎮量體仍然最大，但因土地取得成本、營造成本等因素，新市鎮新案價格也已與淡水站前幾無差異；竹圍、紅樹林一帶因更近北市及不乏景觀建案產品，目前價格則已上看6到7字頭。
許偉杰也說，相較於今年第二、第三季交易量相對清淡，但接近年底，有剛需的購屋族有回籠趨勢，接下來淡江大橋將於明年正式通車，淡北道路預計2026年完工，另有北士科外溢效應，是淡水區域房市發展三大利多。
