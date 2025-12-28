新北第一圈具發展動能 二重重劃區成新寵兒

▲二重重劃區位於新北第一圈，街道整齊、屋齡新穎，獲得消費者青睞。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 在北市房價居高不下、新北第一圈備受關注的情況下，位於三重左岸的二重重劃區，以新街廓、市容規劃與重大建設題材，逐漸成為年輕族群與首購族的新選擇。信義房屋專家表示，因屋齡相對新穎，房價落在每坪8字頭，相較北市仍具價格優勢，被視為三重地區具未來發展潛力的區域。

信義房屋三重左岸店專員廖柏竣表示，對於無法負擔北市高房價、又不想選擇屋齡偏高的舊市區產品的購屋族而言，二重重劃區提供了新街廓、新大樓與完整規劃的居住環境，吸引年輕夫妻與北市西側上班族目光。

交通方面，二重重劃區步行至捷運三重站約10至15分鐘，並可透過僅供行人與YouBike通行的辰光橋銜接新莊與大都會公園，橋樑兩端設有電梯，通勤友善度高。區域內不少大型社區樓下即設有YouBike站點，可供通勤至捷運站，靠近重新路的社區，多以捷運先嗇宮站為主要通勤站點，而中後段社區則視距離選擇三重站。



廖柏竣說，在生活機能上，二重重劃區與三重舊市區距離不遠，過重新橋即可連結集美舊商圈，採買、餐飲與日常所需皆相當便利。光復路、重新路沿線商業機能成熟，五谷王北街已有便利商店進駐，未來隨著指標建案交屋，預期將帶動更多店鋪與生活機能進場。

房市行情方面，廖柏竣指出，區內實際已有約20多棟大樓，五年內新成屋釋出成交單價落在65-75萬，兩房產品總價1500至2000萬最受青睞。條件佳、面向與樓層好的預售案則落在每坪70至85萬元，區域也有部分建案小單位產品來到9字頭的成交紀錄，僅少部分建案規劃大坪數產品，有機會6字頭入手。

值得注意的是，在整體市場氛圍偏冷的情況下，二重重劃區建商仍持續推案，顯示對區域發展具高度信心，包括東森電視企業總部、新北第二行政中心等建設陸續到位，且開發進度明確，成為支撐區域房市的重要題材。廖柏竣認為，隨著建設逐步實現，二重重劃區有望持續吸引自大同、中正等北市西區外溢的購屋需求，成為新北第一圈中兼顧價格、機能與居住品質的熱門選項。

