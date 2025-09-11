新地主席郭炳聯：對香港長遠發展充滿信心

郭炳聯：新地對香港的長遠發展充滿信心(吳康琦攝)

新鴻基地產主席郭炳聯今日（11日）出席旗下一田百貨開幕禮時表示，新地對香港的長遠發展充滿信心，相信吸引香港人留港消費，亦能帶動更多內地遊客南下旅遊購物。

郭炳聯出席旗下一田百貨開幕禮(吳康琦攝)

郭炳聯：合理產品價格能吸引港人留港消費

郭炳聯指，即使近年經濟環境充滿挑戰，新地仍持續投資一田的業務，相信透過創新的購物體驗，以及合理的產品價格，能夠吸引香港人留港消費，亦能帶動更多內地遊客南下旅遊購物。

沙田的一田百貨於11日重新開幕，新地計劃今年底在啟德及西沙開設新門店，當中西沙店預佔地約一萬平方呎。

