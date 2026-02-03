新地執董馮秀炎因健康理由請辭 集團昨不評論馮於內地商場營運涉貪傳聞︱Yahoo

馮秀炎 (Photo by Warton Li/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】新鴻基地產宣布，（00016）執行董事馮秀炎因為健康理由提出請辭，董事局今日（3 日）接納其辭任，即日生效；新地已安排合適同事接替馮秀炎職務，相關工作及日常運作均一切如常。新地並且說，「至於近日媒體報導提及的有關事項，新地正進行檢視並會作出適當跟進。」

《路透社》昨日（2 日）引述消息指，馮秀炎上周已遭停職，涉及集團在內地商場營運的腐敗指控。據報引述其中一名消息人士指，事件與新地在上海環貿廣場內的環貿 IAPM 商場有關，涉及商場營銷活動的招標、廣告投放及品牌合作等安排。

新地昨日表示，對事件不作評論。