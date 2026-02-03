新地執董馮秀炎據報遭停職｜證監調查假文件開戶炒港股｜宣萱剖白當年離巢全因拒絕取悅他人｜2 月 3 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 2 月 3 日星期二，預測本港地區今日大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約 19 度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：新地執董馮秀炎據報遭停職 內地商場營運涉貪 集團不作評論

《路透社》引述消息指，新鴻基地產（00016）執行董事馮秀炎上周已遭停職，涉及集團在內地商場營運的腐敗指控。據報新地對事件不作評論。 據報引述其中一名消息人士指，事件與新地在上海環貿廣場內的環貿 IAPM 商場有關，涉及商場營銷活動的招標、廣告投放及品牌合作等安排。

Yahoo 財經：新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？

新鴻基地產（0016.HK）執行董事馮秀炎據報上周已遭停職，涉及上海環貿 iAPM 商場營運貪腐指控，環顧各大本地發展商當中，馮秀炎可說是營運商場代表人物之一，由九十年代加入新鴻基地產，到推出觀塘 apm、上海環貿 iAPM 等標誌性商場，這位年薪達2,400萬的「商場一姐」，見證商場由「收租模式」走向「體驗經濟」的轉型。

Yahoo 新聞：錦綉花園維修爭議︱數百街坊出席資訊日 卜國明發言屢被噓 民政建議覓退休法官調解

元朗錦綉花園管理公司早前提出近5億元水管維修工程，引起居民質疑後叫停，周日（1 日）管理公司召開「資訊日」。有居民代表表示，應徹查屋苑失水是否涉偷水，指水務署答應另覓地點設新水錶，再與舊水錶比較用水量。水務署高級工程師黎振鋒指，2018 年已將棄置水管和屋苑內部供水系統分離，署方排除從該喉管偷水，若居民有疑慮，可與管理公司商討在喉管位置挖掘查證。民政處代表建議，找有處理大廈管理個案經驗的退休法官或司法人員，與發展商、小業主代表討論解決爭議。

Yahoo 新聞： 安基苑大維修︱宏福苑大火後工程停擺 業主大比數通過鴻毅辭任 需重新招標聘顧問

牛頭角安基苑大維修工程，僱用了宏福苑大火中涉事的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。安基苑法團周日（1 日）舉行特別業主大會，票決是否接受「鴻毅」辭任，最終以九成贊成票通過，業主需要另覓顧問公司。

Yahoo 新聞：嬰幼兒配方奶粉︱食安中心再驗出 5 個樣本含蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 涉及 3 個已回收批次

食環署食物安全中心昨日（2 日）表示，中心繼續跟進個別批次嬰幼兒配方奶粉可能含有源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）物質而採取的回收行動。今日再有 5 個樣本被檢出微量蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素（Cereulide），每公斤食物所含毒素介乎 0.2 至 1.3 微克。相關樣本全部屬於早前已回收、現時市面上已無供應的 22 個批次產品之內。

【今日重點財經新聞】

信報：證監調查假文件開戶炒港股

對於內地有不法分子教唆投資者使用虛假「存量證明」，來港跨境買港股，證監會行政總裁梁鳳儀昨出席立法會財經事務委員會時會議表示，已就事件展開主題檢查，認為相關情況涉及香港和內地的違法行為，包括行使虛假文書、無牌經營，以及牴觸反洗錢條例等。

AASTOCKS：金價延續跌勢 現貨金再跌近5%

白銀和黃金價格周一延續上周末大幅拋售後的跌勢。金屬價格自上周五起大幅逆轉，有分析稱，金價回調是一輪強勢漲勢後的典型回調，加上投資者獲利回吐、美元走強以及地緣政治危機減緩，金屬價格回落。 現貨黃金最新跌230美元或4.7%至每安士4,664美元。 4月期金最新跌58美元或1.2%至每安士4,687美元。 3月期銀價格靠穩，升1%至每安士79.4美元。 3月期銅價格跌1.5%至每磅5.8美元。 4月期鉑金價格跌0.1%至每安士2,121美元。 3月期鈀金價格升0.2%至每安士1,712美元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人

陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓，昨晚起一連三集，談電影《尋秦記》、感情，到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」

Yahoo 娛樂圈：陳展鵬轉發Brian@廿四味談粗口文化 深表認同：唔講粗口唔代表係好人

視帝陳展鵬唔止演技好，近年好老公好爸爸形象深入民心。昨日佢喺Threads廿四味成員李凱賢（Brian）受訪節錄短片，片中Brian大談粗口文化，並表示粗口係廣東話嘅一部份，用嚟鬧人係唔啱，不過用嚟表達情緒係冇問題。喺中學時期試過同朋友講戒粗口，點知朋友話戒廣東話，而Brian表示認同。陳展鵬對片中內容非常認同，並喺Threads轉發片段，及留言話：「適合嘅場合適合嘅人群，最重要識得控制自己，呢個係社會責任。絕對認同，這是精髓，幾千年來嘅文化，好好運用我哋其中一種統一嘅語言文化，我哋可以有今時今日，就係因為我哋有獨特嘅文化，唔講粗口唔代表係好人，有太多PK掩飾自己唔講粗口。」