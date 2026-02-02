新地執董馮秀炎據報遭停職 內地商場營運涉貪 集團不作評論︱Yahoo

馮秀炎 (Photo by Warton Li/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】《路透社》引述消息指，新鴻基地產（00016）執行董事馮秀炎上周已遭停職，涉及集團在內地商場營運的腐敗指控。據報新地對事件不作評論。

據報引述其中一名消息人士指，事件與新地在上海環貿廣場內的環貿 IAPM 商場有關，涉及商場營銷活動的招標、廣告投放及品牌合作等安排。

馮秀炎最後一次以執行董事身份公開活動是去年 7 月，當時出席觀塘 apm 的 20 周年活動。雖然馮秀炎於 1 月 21 日曾出席商場管理學會會員大會並卸任主席，但自去年 7 月以後，馮秀炎已有逾半年未有現身新鴻基地產的公開活動。

現年 63 歲的馮秀炎於 1991 年加入新地，並於 8 月出任公司執行董事，負責集團在香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略性規劃、發展及管理。她同時為新地執行委員會現任成員之一。根據公司 2024/25 財年資料，馮秀炎於該年度收取董事袍金 30 萬元，另有其他酬金約 2396 萬元。

除集團職務外，馮秀炎亦擔任多項公職，包括航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會委員，以及文化體育及旅遊局藝術發展諮詢委員會委員。