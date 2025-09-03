新型屏幕無顯示、無訂閱費用的腕帶可穿戴設備

Polar 是可穿戴市場上知名的品牌，最近發佈了其首款被動腕部可穿戴設備 Polar Loop。這款產品直接與 Whoop band 競爭，但省去了額外的訂閱模式，同時提供 24/7 的健康與活動追蹤功能。

Polar Loop 提供紡織帶，並有三種發佈顏色選擇：Greige Sand、Night Black 和 Brown Copper，還有六種其他顏色可供選擇。這款可穿戴設備配備不鏽鋼扣環，內含 Polar 的 Precision Prime 感應器。整體重量僅為 29 克，輕巧到可以全天候佩戴。

這款追蹤器能夠記錄心率、活動、睡眠、恢復和訓練指標。它提供自動步數、活動和睡眠的追蹤功能，Polar 宣稱單次充電可提供長達 8 天的電池續航。最值得一提的是，使用者無需額外訂閱，所有數據都可以同步到適用於 Android 和 iOS 的 Polar Flow 應用程式。

Polar Loop 的定價為 $199.90 / 約 HK$ 1,558。預訂已在 Polar 的官方網站上開放，貨運預計將於 9 月 10 日開始。

