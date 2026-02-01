新型撞車黨個案逾70宗 超20索償涉及單一醫生律師

【on.cc東網專訊】撞車碰瓷黨新手法出現！有人利用車CAM拍攝到有司機在雙白線切線，就會向執法部門舉報。相隔一段時間，騙徒就會聯絡該司機並稱聲事發時正駕駛汽車在他後方，訛稱由於司機突然切線，於是要緊急煞車，「意外」後「喪失工作能力」等理由，向涉事司機索取天價賠償。港府高官今日(2月1日)在電台節目表示，日前指正審視逾70宗可疑案件。

他表示，發現相關個案的律師樓，大多數是同一律師，而診所雖然有幾十間，但涉事醫生依然是重複的三幾個，不敢武斷指這些專業人士一定有合謀，但執法部門會仔細調查。可疑案件當中有「受害人」報稱在「交通意外」後撞傷頸部，但警員發現有超過20宗涉及同一個「受害人」，「一個人冇理由咁黑仔㗎嘛，日日出街都俾人撞親條頸」，因此相信涉及有組織行騙。

廣告 廣告

他呼籲如遇到新型的「撞車黨」，必然要先與保險公司處理，因保險公司數據庫多資訊，對於可疑個案可以提醒車主，如發現有任何問題，例如索償金額或情節不合理，應立即報案。對於部分車主可能因不想失去「無索償折扣」(NCB)，而不敢向保險公司提供資料，他表示，當局與保險業界開過會，對方明確表示，若車主最終獲證實無犯錯，不會被扣除NCB，因此建議大家先聯絡保險公司，為自己提供保障，免被騙徒有機可乘。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】