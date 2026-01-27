錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
新型碰瓷黨天價索償引關注 警接5宗報案 審視30懷疑個案
本港出現「新型碰瓷黨」，有騙徒蓄意造成輕微交通意外，甚至沒有與汽車碰撞，卻透過律師「天價」索償。警方表示，收到5名市民報案，涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件(新型碰瓷黨)，最高索償金額達80萬元。警方強調，高度關注事件，正就案件深入分析，並正審視30宗個案，暫未有人被捕。保險業聯會亦提醒市民，遇到新型碰瓷一定要通知保險公司，並交由公司專員處理，切勿怕失去「無索償獎金」而因小失大。
警方近日留意到，有傳媒報導和市民報稱香港出現「新型碰瓷黨」，有司機或乘客在輕微碰撞甚至未有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段時間後，突然收到由涉案司機或乘客提出的民事索償，涉及律師費、醫療開支、收入損失及汽車維修等，每宗索償金額動輒數十萬元。事件引起市民警覺，警方亦高度關注。
正審視30宗案件
警務處商業罪案調查科警司馮培基指，警方已與保險業界保持緊密合作，並設有既定個案轉介機制。上周五(23日)，商業罪案調查科及交通總部已與保險業聯會代表會面，了解情況。商業罪案調查科現已接手調查保險業界轉介的案件及市民報案，並主動聯絡可疑案件的被索償人士。由於案件涉及保險、法律及醫療界，警方正深入分析，暫未有人被捕。目前警方審視30宗案件，全部於2023至24年後發生，其中最高索債金額達80萬元。
曾成功檢控一女子
馮培基提醒，任何人若以欺騙手段誇大索償金額，或串謀他人提交虛假資料，即屬干犯《盜竊條例》第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐騙罪，最高刑罰判監14年。他重申警方一直嚴厲執法，並舉例指2024年年中曾成功檢控一名女子，她在交通意外後向保險公司提供虛假陳述，聲稱失去工作能力，企圖索償540萬元，最終被裁定「意圖欺詐」罪成，判監9個月。
香港保險業聯會：知保險公司備案
香港保險業聯會行政總監劉佩玲提醒市民，若收到警方告票、報案通知，甚至第三者的索償要求，必須立即通知保險公司備案。她強調，即使覺得自己沒有過失或事故情況十分輕微，也應交由保險公司專員跟進，專員具備相關經驗，能妥善處理。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006962/新型碰瓷黨天價索償引關注-警接5宗報案-審視30懷疑個案?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
