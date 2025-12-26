新型磁性材料可能改變數據儲存技術

一種新型磁鐵可能正在悄悄重塑數據存儲的規則。日本的研究人員展示了一種常見的氧化物材料，經過精確工程處理後，可以顯示出一種罕見的磁性狀態，結合了兩種對立世界的最佳特徵。這一發現可能為更快速、更密集和更可靠的記憶技術鋪平道路。來自國立材料科學研究所 (NIMS)、東京大學、京都工藝大學和東北大學的聯合團隊，證明了薄膜的二氧化鉑 (RuO₂) 可以顯示出交替磁性（altermagnetism），這是一種與鐵磁性和反鐵磁性不同的第三種基本磁性。

磁性材料是現代計算的核心，尤其是在記憶和信息處理方面。鐵磁材料便於用外部磁場寫入數據，但隨著設備縮小和雜訊的干擾而變得不穩定。反鐵磁材料則對這些雜訊具有抗性，但其完全抵消的自旋使得存儲的信息難以電氣讀取。交替磁性材料則承諾提供一個折衷方案。與反鐵磁材料類似，它們沒有淨磁化，但仍允許電氣讀出依賴自旋的信號。這種不尋常的結合使其成為自旋電子學研究的一個日益關注的焦點，儘管在實際材料中的實驗證據仍不一致。

材料質量是導致混合結果的一個原因。二氧化鉑理論上預測會具備交替磁性，但製作足夠乾淨和均勻的樣品以揭示這一特性一直很具挑戰性。為了克服這一問題，研究人員在藍寶石基板上生長了具有單一晶體取向的 RuO₂ 薄膜。通過仔細選擇基板和調整生長條件，他們強迫原子晶格沿著一個均勻的方向排列，這是觀察微妙磁效應的關鍵步驟。

利用 X 射線磁性線性二向色性，團隊直接繪製了薄膜內部的自旋排列，並確認磁極相互抵消。同時，他們檢測到了自旋分裂的磁阻，這意味著電阻會根據自旋方向改變。這一電氣特徵提供了強有力的證據，表明存在自旋分裂的電子結構，這是交替磁性的定義特徵。研究團隊的一名成員表示，控制晶體取向對揭示和利用 RuO₂ 薄膜中的交替磁性至關重要。這種方法使我們能夠將理論預測與實驗觀察聯繫起來。

研究人員將這一過程比作在地板上鋪磚。當磚隨意擺放時，沒有明確的圖案出現；而當它們沿著一個方向排列時，結構變得清晰。以同樣的方式，對 RuO₂ 的晶體軸進行對齊使其隱藏的磁序變得可見。實驗數據與第一性原理計算密切匹配，增強了對觀察到的效應是材料內在特性的信心，而非實驗假象。

這使得 RuO₂ 薄膜成為探索交替磁性的一個實用平台。展望未來，團隊計劃調查利用這些特性來實現高速、高密度信息處理的記憶設備。由於 RuO₂ 已經與薄膜製造技術相容，從實驗室實驗到設備概念的過渡可能比更具異國情調的材料更短。研究中開發的基於同步輻射的磁性分析方法也可能應用於其他候選交替磁性材料，從而加速自旋電子學更廣泛領域的進展。這些研究結果已在《自然通訊》上線發佈。

