新型自動駕駛芯片可比人類快 4 倍偵測危險
一個由多國研究人員組成的團隊最近揭示了一種新型的自動機械安全系統，聲稱其反應速度能超越人類大腦。這項研究詳細介紹了來自中國、英國、香港、沙特阿拉伯和美國的科學家如何構建一個基於硬件的反射系統，旨在加快自動駕駛的決策速度。這一發展解決了機器人技術和自動駕駛技術中長期存在的安全顧慮。
一般來說，機器在解讀視覺數據和應對突發危險方面所花的時間通常比人類要長。在時速 50 英里（約 80 公里）下，自動駕駛汽車對障礙物的反應時間約需 0.5 秒。在此期間，汽車可能會行駛約 43 英尺（約 13 米）。相較之下，人類大腦的反應時間僅需約 0.15 秒。機器反應時間成為安全風險的原因在於，即使使用先進的處理器，對高解析度圖像逐幀分析也需要時間。計算機必須判斷哪個物體在移動、去向何處以及是否構成威脅。
這種延遲引發了對於機器人、無人機和自動駕駛汽車在不可預測環境下運行的安全性擔憂。在真實交通情況下，千分之一秒的差距至關重要，反應較慢可能會導致更長的制動距離和更高的碰撞風險。工程師們一直在努力縮小人類感知與機器處理之間的反應差距，而不影響準確性。研究團隊專注於在硬件層面解決這個問題，而不是僅依賴軟件改進。
科學家們的系統模型靈感來自人類的視覺運作。人類大腦並不會逐一分析場景中的每個細節，而是快速檢測突然的運動或變化並先作出反應，詳細處理則隨後進行。該系統的核心是一個二維突觸晶體管陣列，被描述為一個高靈敏度的運動檢測晶片。這種晶片採用「過濾然後處理」的方法，首先過濾掉無關的視覺數據，只識別場景中的關鍵變化。該晶片能在僅 100 微秒內檢測到圖像變化，遠快於人類的感知。
一旦捕捉到一幀畫面，晶片會忽略完整圖像，只記錄移動的物體。這些選定的信號然後被傳遞給標準的計算機視覺算法進行更深入的分析。根據研究，這種方法的速度超過傳統圖像處理方法的 10 倍。在實驗室測試中，該系統的運動數據處理速度比現有的最新算法快了四倍。在理想條件下，甚至超越了人類的反應水平。
研究人員報告在駕駛測試中危險檢測的提高幅度達到 213.5%，而機器臂的物體抓取能力提升了 740.9%。在真實場景中，效率略有下降，但仍優於現有的自動系統。在時速 50 英里下，約 0.2 秒的反應時間改善能夠將制動距離縮短約 14.4 英尺（約 4.4 米）。北航大學的副教授高碩表示，這一方法展示了 400% 的速度提升，超越了人類水平的表現，同時通過時間先驗保持或改善準確性。
他解釋說，在交通事故中，這 4 米（約 13.1 英尺）經常決定碰撞是否發生。對於小型無人機而言，反應時間至少減少了三分之一，從而提高了耐力和飛行性能。高碩補充道，這項目將無疑促進與中國汽車和無人機公司的深入合作，期望將這一「硬件級反射」系統裝備於自動駕駛汽車，使其在應對突發路況時反應更為靈敏，從而根本上提升無人系統的安全性。該研究已發表在同行評審的期刊《Nature Communications》中。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵
2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
年宵花市2026｜全港15大花市地點/開放時間/交通懶人包！維園400檔＋啟德首個海濱年宵市集
向金龍說再見，今年迎來了金蛇！新年市集今年繼續百花齊放，分佈港九新界，室外的室內任揀，有大型的也有小型的，政府場地的年宵舉行日期統一由2025年1月23日至29日，即農曆年初一清晨結束，一連7日任行任買；今年銅鑼灣維園年宵繼續設有300多個攤位，場面依舊最盛大；不同主題設計的市集則有旺角朗豪坊、中環街市、熊遊新春市集等，去勻多區打卡都得！；部分場地更為「寵物友善」，連毛孩也可以一起行年宵！
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。