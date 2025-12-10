新型 15 分鐘肝炎 C 病檢測顯著縮短診斷時間

位於西北大學的科學家們研發出最快的丙型肝炎病毒（HCV）診斷測試，能在 15 分鐘內給出結果，這比現有的快速檢測選項快得多。研究人員表示，這種速度可以防止病人在診所離開時沒有得到答案，並能立即開始治療。慢性丙型肝炎在全球約影響 5,000 萬人，每年造成約 242,000 人死亡，主要是因為肝硬化和肝癌。該感染可通過 8 至 12 週的藥物治療徹底治癒，但許多人從未開始治療。緩慢、高成本或難以獲得的檢測依然是主要障礙。西北大學的工程師和臨床醫生們致力於填補這一空白。

他們在 DASH® 平台上開發了一種現場 PCR 測試。研究人員最初創建 DASH 用於通過鼻拭子檢測 COVID，團隊將該系統調整為使用全血檢測 HCV。這一變化顯示了該平台在不同病原體之間的靈活性。西北大學全球健康技術創新中心的聯合主任 Sally McFall 表示：「我們能夠開發一種可以在病人臨床訪問時進行的診斷測試，這可以促進當天診斷和治療，支持 HCV 消除努力。」她指出，這項測試顯示出強大的分析和臨床性能，並可能在世界衛生組織推動到 2030 年消除 HCV 的過程中發揮重要作用。

廣告 廣告

該團隊將 DASH 分析儀和 HCV 確認卡送往約翰霍普金斯大學進行評估。那裡的科學家測試了 97 個臨床樣本。分析結果證實與商業平台完全一致。該測試可能會徹底改變美國及全球的 HCV 醫療，通過顯著改善診斷，加快治療進度，使更多人能更快得到治癒，研究的共同作者、同時也是西北大學全球傳染病和新興傳染疾病中心負責人的 Dr. Claudia Hawkins 表示。她補充道，更快的通道可以防止數百萬人因肝臟損害而死亡。

丙型肝炎的診斷通常需要兩個步驟。患者首先接受抗體測試以確認暴露。如果結果為陽性，則需要隨後的 PCR 測試來檢查是否有活動性感染。診所通常會將 PCR 樣本發送到外部實驗室，結果可能需要幾天或幾週。患者然後必須返回以做出治療決策，但許多人從未回來。僅有另一種現場 HCV 測試獲得 FDA 批准，但仍需 40 至 60 分鐘才能完成。McFall 表示，這一延遲通常超過典型的診所訪問時間。西北大學的 15 分鐘測試將該時間縮短了最多 75%。這一改進可能會改變診所管理 HCV 的方式，尤其是在資源匱乏的環境中，隨訪率仍然較低。研究人員認為，當天的結果提供了將患者從診斷轉向治療的最佳機會。該研究已發表於《傳染病雜誌》。

推薦閱讀