新型 AI 觸發的安全氣囊系統或可提升飛機事故中的生存機會

來自比爾拉理工學院（BITS Pilani）迪拜校區的工程師團隊近日推出了名為 Project REBIRTH 的人工智能飛機墜毀生存系統，旨在保護在不可避免的墜毀中乘客的安全。這一概念利用外部氣囊，當飛機面臨急劇著陸時，氣囊會在飛機周圍充氣，以減少撞擊帶來的影響。這套系統由 Eshel Wasim 和 Dharsan Srinivasan 設計，透過人工智能和傳感器來檢測即將發生的墜毀，並在飛機高度低於 3,000 英尺時自動啟動。飛行員也可以在必要時手動覆蓋系統。

雖然這個想法聽起來很有趣，但美國海軍退役轟炸機駕駛員及航空安全顧問 Jeff Edwards 對此表示，航空災難的發生率極低，這樣的氣囊系統可能會為未來的飛機增加額外的重量及其他妥協，以應對每二十年才發生一次的意外。Project REBIRTH 的工作原理是監控引擎狀態、方向、速度、高度、溫度和飛行員的活動，然後根據這些數據做出決策。如果墜毀無法避免，氣囊會在兩秒內從飛機的鼻部、腹部和尾部部署。這些氣囊由多層 Kevlar、TPU、Zylon 和非牛頓智能流體製成，可以有效吸收撞擊，減少飛機及乘客的損害。

系統還包括在引擎正常運作的情況下利用反向推進減速飛機的機制；若引擎失效，則會啟動燃氣推進器以降低速度並穩定飛機。在著陸後，鮮豔的橙色塗料、紅外信標、GPS 和閃爍燈光能幫助救援隊迅速找到事故現場。工程師團隊表示，這一系統的設計旨在應對最壞情況，當其他方案都失效時，仍能提供保障。

目前，BITS Pilani 團隊已經製作了一個 1:12 比例的原型，該原型結合了傳感器、微控制器和二氧化碳罐，所有這些都由人工智能軟件進行管理。系統能夠對速度、振動和力量的變化作出反應，按順序啟動安全措施。計算機模擬顯示，這一概念可以將墜毀的撞擊力降低超過 60%。目前，工程師團隊正在準備與航空製造商和實驗室合作，對全尺寸模型進行風洞和墜毀模擬測試。他們還計劃使該系統與新舊飛機兼容。

Project REBIRTH 的構思源於今年早些時候的一起致命的印度航空墜毀事件，該航班在起飛後幾秒鐘失去動力，所有乘客中僅剩一人生還。Wasim 表示，「我母親無法入睡，她一直在想乘客和飛行員必須面對的恐懼，知道自己無法逃生。」這種無助感深深影響了工程師們的設計思路。他們專注於三個目標：在撞擊前減慢飛機的速度、吸收碰撞力量，以及幫助救援人員更快抵達現場。Project REBIRTH 是一系列雄心勃勃的航空安全構想中的最新一項，這些構想包括整機降落傘和自我修復的「魔法皮膚」塗層。儘管該系統顯示出希望，但專家們警告，氣囊的額外重量和複雜性可能會帶來挑戰。

如果該項目贏得 2025 年詹姆斯·戴森獎，將加入過去獲獎者的行列，包括用於青光眼測試的生物醫學可穿戴設備和用於運輸受傷士兵的越野拖車，並將獲得 $40,000 / 約 HK$ 312,000 的獎金。

