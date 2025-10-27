尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
廣告圈的悄然變動
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。
5月她還接了同公司「生のとき」新品廣告，看似沒閒著，但業界分析，這是品牌年輕化策略。想想她2023年只出一部電視劇，2024年戲劇零蛋、僅兩部電影如《逃避雖可恥但有用》續集，工作檔期空蕩蕩，
難怪網友猜測：「結衣在醞釀大動作？」出口夏希的Chanel香水代言也加分不少，讓這波換血更顯勢在必行。誰說廣告只是小事？它可是粉絲捕捉偶像動向的晴雨表呢。😏
老公的演唱會小插曲
風波沒停，星野源這邊也添亂！他2025年5月踢開6年空白，辦MAD HOPE亞洲巡演，從日本9城出發，台北、上海、首爾全包，8月30-31日台北場火力全開，超過兩小時嗨翻三千人，
粉絲直呼「六年等待值回票價」。但10月19日日本最終場，鞠躬道別時，他只丟出一句「再見」，過去慣例的「我們再見」或「下次見」全沒了。
記者捕捉到這細節，網上瞬間解讀成「永別宣言」？更絕的是，他補刀：「這6年，真的很厭倦。」（うんざりでした）。3月NHK《おげんさんといっしょ》也播完8年壽命，
巡演結束後，他難道要金盆洗手？小編聽了都替粉絲捏汗，這種低調收尾，總讓人腦補劇情啊。😂
夫妻檔的工作低潮期
說到低潮，新垣結衣和星野源的檔期像同步減速。結衣婚後2021年宣布「獨立」模式，保留部分經紀約，專注個人步調，避開大眾眼線。
她的作品從甜美嬌妻轉向內斂角色，粉絲有時會覺得「少了點那股可愛魔力」，成績也起伏不定。星野源呢？專輯《Gen》賣座，巡演門票秒殺，但外遇謠言和節目收攤，讓他形象微妙轉變。
夫妻倆工作量銳減，網上論壇如LIHKG和PTT湧現「隱居準備」帖：「感覺他們在醞釀退休，專心過小日子？」X上標籤#新垣結衣引退竄熱搜，粉絲留言從「拜託別走」到「隱居也甜蜜」，熱度高到SmartFLASH都報導。
台灣網友還調侃：「台北演唱會那麼嗨，怎麼突然膩了？」這對從《逃避雖可恥但有用》假戲真做的神仙眷侶，現在的節奏像在說「生活優先」吧。🤔
粉絲的腦洞大開時刻
傳聞一出，社群像開了鍋。X上有人po：「結衣的CM全換，源的巡演收尾，夫婦檔要去哪？」香港讀者笑稱：「隱居山林，來香港拍家庭vlog？」
台灣粉絲則心疼：「國民老婆別閃電退場啊！」業界猜測有理有據：結衣37歲，星野源44歲，事業高峰過後，轉型休息很正常。但官方零回應，經紀公司只說「私事不評論」。
回想2024年外遇風波，他們雙雙發文滅火，證明感情穩如老狗。這波隱居說，八成是粉絲的愛之深責之切。誰不希望偶像永遠閃耀？但生活本該有自己的節奏，對不對？🌟
Japhub小編有話說
呼，扒完這對神仙夫妻的八卦，小編都想去買盒Meltykiss懷舊了！傳聞歸傳聞，他們過得開心最重要。
如果你有結衣的最愛作品或源的演唱會心得，留言區聊起來～下回見，繼續日本星聞！
其他人也在看
4個巨型充氣卡通雕塑維港展出 不少市民到海濱長廊打卡(容裕礽報道)
【Now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑一連八日在金鐘對開的維港展出，吸引不少市民到海濱長廊打卡。主辦機構指，團隊對天氣變化有應變方案。 多啦A夢在陽光普照的一日「尋獲美好」，一邊趴在豆沙包上曬太陽，一邊吹著海風。陪著他的不是大雄，而是芝麻街的Elmo及麥當勞的滑嘟嘟，看他們大字型躺在水泡上曬太陽，就知有多寫意。旁邊LABUBU就趴在冬甩上，與未「長大」的自己合照，這個「萬人迷」吸引了大批「粉絲」，專程來「朝聖」。深圳旅客金先生：「我是特意來的，我是為了LABUBU來，非常興奮、快樂，就是和LABUBU一起帶著公仔一起合照。」Giselle：「看到這裡有這個活動就很想來，所以我們求爸爸媽媽這天可否讓我們來。」Anya：「我覺得很感動又很美，我從來沒有見過這麼大的LABUBU。(會有多不捨?)這麼多。」有人就從一而終，未被後起之秀吸引。羅太：「當然是叮噹。(喜歡了叮噹多久?)超過50年，我結婚那天跟他(誕生日)一樣，一來到找到他已經開心。」他們4個一連八日在金鐘添馬公園對開海域展出，最大尺寸有20米。4個充氣雕塑到下月1日會在維港巡遊，由中環至北角及尖沙咀海旁辦個「巡迴粉絲見面會」。為免前年now.com 新聞 ・ 1 天前
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿
創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。Yahoo 娛樂圈 ・ 26 分鐘前
梳打食譜｜楊桃黃皮蜂蜜梳打
秋燥早晚涼了好多，而白天仍是熱暑氣。呢D時候好容易引致喉嚨乾澀聲沙不適，介紹呢款飲品特調比大家可以達生津舒緩的功效，冷熱飲佳可Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
港元銀行同業拆息(HIBOR) 時期│最新息率│變動(與上個交易日比較) 隔夜│2.9325厘│升1.905個基點 一星期│3.46762厘│升19.405個基點 一個月│3.5厘│升2.708個基點 三個月│3.59262厘│升1.994個基點 六個月│3.41917厘│升0.596個基點 十二個月│3.35417厘│升2.012個基點 資料來源: 香港銀行公會 截至: 2025-10-27 11:15 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
2025年踏入Gen Beta世代！還未來得及認識Gen Alpha，就踏入集AI人工智能與科技的微妙時代
2025年，也是踏入Gen Beta的時代，而當大家都在說Gen Z（Z世代）是年輕一輩的時候，來算一下，其實年紀最大的已經是28歲（1997年出生）！時代不停在前進，一起來迎接這個集AI人工智能與科技的微妙世代吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
美國警長接報案有槍擊 卻先去提款再吃 Pizza 被控失職及偽造報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國新澤西州一名警員涉嫌失職及偽造報告，被控在處理一宗雙重命案期間未有及時回應報案，反而先駛往自動櫃員機提款，並到 Pizza 店用餐。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
全運會｜粵禮儀導師赴港指導禮儀助理 「咬筷子」練笑容學儀態(江瓔庭報道)
【Now新聞台】距離全運會開幕不足兩星期，香港賽區合共招募了逾1.6萬名義工協助賽事，包括負責支援頒獎的禮儀助理。預備動作做好，配合笑容，再模擬為嘉賓呈上全運會獎牌，下台都要有姿勢有實際——70多名經過遴選的禮儀助理義工這天練習迎賓及協助頒獎，每步都不能鬆懈。禮儀助理溫俊芹：「我們每步也要相隔30厘米，時刻也要提醒自己步伐及步速也要一致。」她們部分人已率先在月前的群眾賽事活動中服務。在大學就讀社工系的阿欣第一次擔任大型活動義工，她說最寶貴得著是應用到專業所學的知識。禮儀助理陳穎欣：「學懂如何服務一些有特殊需要的朋友，令他們開心地接受獎項外，亦感受到我們對其關懷，例如跪姿的訓練、對話上要如何留意用字。」全運會集合粵港澳三地力量，來自廣東賽區的禮儀導師特地來港培訓義工，除了一系列理論課堂，亦有實踐技巧，教她們露出招牌「八齒」笑容。廣東賽區賽會志願服務通用培訓講師李靜：「我們增加了用筷子、咬筷子的方式，令她們知道肌肉如何收緊，以及情緒方面的調動亦用多了，有種工作的榮譽感，人生中可能是唯一一次機會能夠登上十五運、全運會頒獎典禮的工作環境。大賽是一個城市的擔當以及門面的展示，禮儀義工是香港特區的形象代言人。」禮儀助理在全運會服務日數最少10天，導師相信她們的身心已預備好迎接挑戰。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
維繫友情太花錢？44%新世代因財務壓力，被迫從E人變「I人」寧願放棄社交
不出席大型聚會，未必因為是天性內向 I 人及喜歡「一人之境」，新世代放棄社交的原因竟是因為太花錢了！Gen Z 近年更專注於自我成長，並以自己的需要、財務穩健、情緒穩定放於首位，而他們認為友情變得太昂貴，初出社會的經濟壓力正影響他們的社交傾向，更有近半的人因為金錢問題而放棄大型聚會。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
佐治古尼回應羅浮宮劫案 竟大讚大賊：我為佢哋驕傲
【on.cc東網專訊】法國巴黎羅浮宮博物館上周日（19日）發生驚天劫案，而於舊作《盜海豪情》（Ocean's Eleven）系列中飾演大賊的美國男星佐治古尼（George Clooney）日前出席美國電影學院活動時回應事件。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
湯文亮家姐5,100萬沽赤柱豪宅 持貨8年蝕1,500萬 上月沽舂坎角洋房勁賺9,475萬
紀惠集團行政總裁湯文亮的胞姊、即紀惠創辦人及主席廖湯慧靄（廖太）近日再沽出豪宅，以5,100萬元售出赤柱灘道10A及B號地下A單位，持貨約8年，帳面蝕讓約1,500萬元，跌幅約23%。閱讀更多：紀惠湯文亮子女420萬蝕讓車位 政協施清流再接貨 今年4月買湯家陽明山莊自住大宅紀惠湯文亮 7月4.4億沽信德中心全層 原本大賺3.31億 今突傳交易告吹！該成交個案為赤柱灘道10A及B號地下A單位，實用面積2,832平方呎，最新成交價為5,100萬元，呎價約1.8萬元。該單位屬罕有大平層，間隔四房，並設有專屬車位，現時連租約出售。成交紀錄顯示，廖湯慧靄於2017年一口氣買入該盤兩個地下單位，合共約1.278億元；當中A單位的買入價為6,600萬元，以今次成交價計算，帳面蝕讓約1,500萬元，約佔23%。此外，廖太於今年8月委任代理放售南區三個住宅物業，包括舂坎角海天徑的洋房及赤柱灘道10A及10B號相鄰兩伙大平層，當時的意向價分別為1.38億元及1.24億元。其後舂坎角海天徑29號洋房B於9月以9,800萬元沽出，較8月的意向價下調約4,000萬元，跌幅約29%；不過該洋房於較早年購入，持貨428Hse.com ・ 1 小時前
太陽進入天蠍座「這3個星座」佔有慾強？真相會被揭露，內在情緒變得強烈｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
太陽在23／10正式進入天蠍座，又逢霜降之日，是秋季的尾聲。早前太陽在天秤座是輕鬆社交的日子，強調相處要舒適和諧；當太陽踏入天蠍月，會明顯感受到內在情緒變得強烈，不再滿足於表面，深層次的秘密、真相會被揭露與撕開，令人想探究事情的真相，不願接受虛假。而情緒若壓抑太久，則變成容易爆發，陷入報復或極端情緒。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
稀土管控迫使德國企業向中國披露機密 或暴露歐洲最大經濟體的弱點
【彭博】— 受制於中國最新稀土管控，德國企業正在把敏感的供應鏈信息交給北京方面，而這些信息可能被用來向製造商施壓，甚至逼停這個歐洲最大經濟體的生產線。Bloomberg ・ 1 天前
葵芳香港美食嘉年華開鑼 市民︰乾貨性價比較高
香港盛事浪接浪，除中環美酒佳餚巡禮昨結束外，消費門檻較低的香港美食嘉年華正在葵芳的葵涌運動場舉行。昨展期第二天適逢周日，成為不少家庭和情侶消遣的好活動。有市民表示，場內熟食售價不算很實惠，但因支持留港消費入場；亦有市民表示，場內乾貨性價比較高，看到心儀產品便會購入。有展商則表示，展期屬剛剛開始，大部分入埸人士先採取「觀am730 ・ 8 小時前
泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？
2025年10月24日晚上9時21分，泰國皇太后詩麗吉於朱拉隆功紀念醫院安詳辭世，享年93歲。她是拉瑪十世國王的生母，也是泰國歷史上在位最久的王后配偶。詩麗吉皇太后生前致力推動慈善與文化事業，深受泰國人民敬重。隨着她的辭世，泰國政府宣布進入國喪期，全國氛圍轉為莊重肅穆。遊客在國喪期到泰國旅行需要注意甚麼呢？即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
中年男向途人索「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 2 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」
劉俊謙和蔡思韵驚喜公佈於日本輕井澤完成婚禮，獲網民讚美復古婚紗照溫馨自然、「劉太們」（謙的 Fans）雖不捨偶 […] The post 劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」 first appeared on OLO. 這篇文章 劉俊謙 & 蔡思韵：「Thank you God for loving us！我們結婚了！」 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前