新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！

廣告圈的悄然變動

不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。

5月她還接了同公司「生のとき」新品廣告，看似沒閒著，但業界分析，這是品牌年輕化策略。想想她2023年只出一部電視劇，2024年戲劇零蛋、僅兩部電影如《逃避雖可恥但有用》續集，工作檔期空蕩蕩，

難怪網友猜測：「結衣在醞釀大動作？」出口夏希的Chanel香水代言也加分不少，讓這波換血更顯勢在必行。誰說廣告只是小事？它可是粉絲捕捉偶像動向的晴雨表呢。😏

老公的演唱會小插曲

風波沒停，星野源這邊也添亂！他2025年5月踢開6年空白，辦MAD HOPE亞洲巡演，從日本9城出發，台北、上海、首爾全包，8月30-31日台北場火力全開，超過兩小時嗨翻三千人，

粉絲直呼「六年等待值回票價」。但10月19日日本最終場，鞠躬道別時，他只丟出一句「再見」，過去慣例的「我們再見」或「下次見」全沒了。

記者捕捉到這細節，網上瞬間解讀成「永別宣言」？更絕的是，他補刀：「這6年，真的很厭倦。」（うんざりでした）。3月NHK《おげんさんといっしょ》也播完8年壽命，

巡演結束後，他難道要金盆洗手？小編聽了都替粉絲捏汗，這種低調收尾，總讓人腦補劇情啊。😂

夫妻檔的工作低潮期

說到低潮，新垣結衣和星野源的檔期像同步減速。結衣婚後2021年宣布「獨立」模式，保留部分經紀約，專注個人步調，避開大眾眼線。

她的作品從甜美嬌妻轉向內斂角色，粉絲有時會覺得「少了點那股可愛魔力」，成績也起伏不定。星野源呢？專輯《Gen》賣座，巡演門票秒殺，但外遇謠言和節目收攤，讓他形象微妙轉變。

夫妻倆工作量銳減，網上論壇如LIHKG和PTT湧現「隱居準備」帖：「感覺他們在醞釀退休，專心過小日子？」X上標籤#新垣結衣引退竄熱搜，粉絲留言從「拜託別走」到「隱居也甜蜜」，熱度高到SmartFLASH都報導。

台灣網友還調侃：「台北演唱會那麼嗨，怎麼突然膩了？」這對從《逃避雖可恥但有用》假戲真做的神仙眷侶，現在的節奏像在說「生活優先」吧。🤔

粉絲的腦洞大開時刻

傳聞一出，社群像開了鍋。X上有人po：「結衣的CM全換，源的巡演收尾，夫婦檔要去哪？」香港讀者笑稱：「隱居山林，來香港拍家庭vlog？」

台灣粉絲則心疼：「國民老婆別閃電退場啊！」業界猜測有理有據：結衣37歲，星野源44歲，事業高峰過後，轉型休息很正常。但官方零回應，經紀公司只說「私事不評論」。

回想2024年外遇風波，他們雙雙發文滅火，證明感情穩如老狗。這波隱居說，八成是粉絲的愛之深責之切。誰不希望偶像永遠閃耀？但生活本該有自己的節奏，對不對？🌟

Japhub小編有話說

呼，扒完這對神仙夫妻的八卦，小編都想去買盒Meltykiss懷舊了！傳聞歸傳聞，他們過得開心最重要。

如果你有結衣的最愛作品或源的演唱會心得，留言區聊起來～下回見，繼續日本星聞！