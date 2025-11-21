新垣結衣到底吃什麼保鮮劑！ 星野源撿到寶還是壓力山大！

她明明已經37歲，笑起來還是少女

新垣結衣，ガッキー，這個名字一丟出來，大家腦袋裡自動播放那個咬ポッキー眨眼的畫面，對吧？1988年沖繩出生，家裡老么，從小就害羞，但鏡頭一架馬上變小太陽。

13歲被姐姐硬拖去試鏡，直接拿下《ニコラ》大獎，接下來五年封面拍到手軟，15次紀錄到現在還沒人破。

那時候她169cm，腰細腿長，卻超愛煮ゴーヤ，暑假就帶著蜥蜴シー醬跟狗狗ココ醬到處跑，超接地氣的啦😆

廣告 廣告

ポッキー廣告一播，全日本直接淪陷

真正讓她爆紅的，其實是那支2006年的ポッキー廣告，咬一口棒棒糖＋眨眼，當場把全國少男的心偷走，現在重溫還是會心跳加速。

同期還跑去唱了《恋するマドリ》主題曲，聲音軟到像棉花糖，連聲優都接了《ケロロ軍曹》和《デジモン》，根本是全能型選手。

戲一個接一個，根本沒給觀眾喘氣的機會

2008年《コード・ブルー》穿白袍救人，帥到讓人想假裝昏倒；2012年《リーガル・ハイ》跟堺雅人鬥嘴，笑到噴飯；2016年《逃げるは恥だが役に立つ》直接變成國民老婆，

那支「恋」舞到現在還有人在婚禮跳。電影也有《恋空》《ハナミズキ》，2022年還去大河劇演北條政子，氣場強到讓歷史迷都跪了。

最近又跑去給《きみの色》配音，聲音一出，粉絲直接哭：「ガッキー聲優回歸我可以活到100歲！」

現在的她，CM接到手軟還不嫌累

2024、2025年還是CM女王，コーセー、明治メルティーキッス、朝日十六茶，隨便一條廣告都能讓藥妝店被掃空。新出的十六茶那支，她在路口喝一口，

網友留言：「ガッキー喝茶都這麼優雅，我也要學她減壓！」七月還被拍到新中長髮，X直接刷屏：「37歲是假的吧？這頭髮也太亮！」

粉絲頁105萬人，天天像在辦生日趴

她本人超低調，官方帳號都沒在發文，但粉絲自己蓋了105萬人的IG大本營，天天丟舊照、新聞、花絮，留言永遠是「初戀」「老婆」「星野源你好幸福」。

X搜一下，滿滿的「ガッキー不老伝説」「逃恥續集什麼時候」，熱度完全不像結婚四年的人。

老公星野源變成她最強助攻

2021年低調宣布跟星野源結婚，聲明只有一句「互相支撐，慢慢堆疊幸福的時間」，甜到蛀牙。婚後她更隨性，偶爾被拍到寵物照，蜥蜴跟狗狗都還在，

粉絲直接哭：「想當她家第四隻寵物！」今年五月雖然有星野源的八卦雜音，但兩人完全不理，繼續過小日子，穩到不行。

Japhub小編有話說

說真的，ガッキー根本是日本娛樂圈的BUG，37歲了還能讓人重溫少女心，靠的不是濾鏡，是那種「慢慢來，比較快」的態度。

想回味就去把ポッキー廣告跟《逃恥》刷一遍，保證心情直接滿血復活。追她這麼多年，還是會偷偷想：老天為什麼不讓我跟她當鄰居啊～