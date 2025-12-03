新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」 網友好疑惑以為點餐紙 原來真有其人

年尾向來係頒獎禮季節，不過而家得返新城同商台仲會喺年尾搞樂壇頒獎禮。有獎就自然有投票，有網民發現新城勁爆頒獎禮嘅勁爆女歌手網上投票名單上，出現「鹽焗雞」 呢個單位……有網民睇到好疑惑，以為新城係咪將點餐紙移植成為投票表格，但係就冇拎走「鹽焗雞」呢味菜式。

新城勁爆女歌手投票驚見「鹽焗雞」

不過好快就有網民幫手指正，真係有位獨立歌手叫「鹽焗雞」，但更多人認得Salty Chick呢個名。顧名思義，鹽焗雞嘅歌曲有唔少有味題材，例如《我唔要男人只係需要＿》，而喺過去嘅訪問中，鹽焗雞話創作呢啲歌純粹抒發內心感受，唔關女性主義又或者譁眾取寵事，好似《我》呢首歌就係唱嚟恥笑某位意大利前度。現實生活中鹽焗雞係個由香港移居到英國幾年嘅廿幾歲年青女子，星期一至五返工做「社畜」，周末就係派對同飲酒時間，然後留返周日沉澱自己，並且寫歌。

鹽焗雞係真有其人架

所以成件事最令人疑惑嘅可能係－新城有播過咁新穎嘅音樂，甚至安排鹽焗雞入選勁爆女歌手！

