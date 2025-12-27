新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 勇奪躍進女歌手金獎

《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post和劉展霆錫面片曝光後，首次出席公開活動，她和「四眼Look」的姚焯菲企在第二排中間位置，更站在正中間薛家燕身後的C位，繼續做風頭人物。

薛家燕率全場歌手合唱。

鍾柔美企正中間。

鍾柔美風波後首露面。

鍾柔美獲《勁爆躍進女歌手》金獎，她在台上表示：「多謝公司及幕後，今年推出咗慢歌，本身係跳唱歌手，多謝公司畀機會嘗試新風格，呈現自己係多面向嘅歌手。」