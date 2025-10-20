新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉

【Now新聞台】(10月20日，08:45)天文台發出特別提示指，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。(07:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。另外，天文台表示，熱帶氣旋風神現時位於本港800公里範圍內，但今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。10月19日(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明

now.com 新聞 ・ 6 小時前