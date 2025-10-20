不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。
花蓮縣政府上周六（18日）晚針對上述堰塞湖發布紅色警戒，繼周日（19日）秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區及秀林村民有社區停止上班上課，當晚再宣布秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區、富世村可樂1鄰部分家戶、崇德村13鄰部分地區周一停班停課，太魯閣國家公園亦持續封園。
林保署花蓮分署長黃群策指出，立霧溪燕子口堰塞湖壩高約270米，總蓄水量約230萬噸，目前則是175萬噸，水位沒有上升，仍距壩頂約4.8米。湖水持續從公路溢流及壩底滲流，致下游溪水位上漲，雖然林保署預計壩體潰決不影響下游橋樑，但公路局不排除封閉太魯閣大橋防患未然。台鐵則指目前水位未達警戒值，考量避免交通中斷，會再審慎評估。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 3 小時前
打風・風神｜天文台下午 5:20 直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在下午 5 時 20 分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
天氣｜強烈季候風信號生效 天文台考慮下午5時至7時直接發三號信號
【Now新聞台】(10月20日，08:45)天文台發出特別提示指，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。(07:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。另外，天文台表示，熱帶氣旋風神現時位於本港800公里範圍內，但今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。10月19日(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明now.com 新聞 ・ 6 小時前
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
天文台將於下午5時20分直接發出三號強風信號 取代強烈季候風信號
天文台宣布，隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。 在風神及季候風的共同影響下，明日(21日)及星期三(22日)初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。 受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
天氣｜「風神」今晚入800公里範圍 三號強風信號擬明日黃昏前後發出 周中氣溫料降至19度
香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。am730 ・ 22 小時前
日本火山動態再受關注！5座活火山列入重點監測名單、東京都有？
日本天災，除地震外，亦要擔心火山爆發。日本政府火山調查委員會近日公布最新評估結果，從全國111座活火山中選出5座列為重點評估對象，東京都、群馬縣、青森秋田縣、北海道內的火山外，還有今年非常活躍的鹿兒島霧島山新燃岳，引起外界對火山活動的再度關注。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
Elon Musk 宣佈 Tesla FSD V14.2 將廣泛推出
Elon Musk 最近在社交媒體平台 X 上分享了最新消息。這一信息引起了廣泛的關注，因為它涉及 Tesla […]TechRitual ・ 1 天前
強冷空氣加熱帶風暴「風神」影響 廣東料降溫10℃
【on.cc東網專訊】內地周日（19日）繼續發布大風黃色和颱風藍色預警，熱帶風暴「風神」目前位於菲律賓呂宋島上，中心附近最大風力達8級，將於傍晚前後進入南海東部海面。強冷空氣與「風神」共同作用，周日將為廣東省深圳市帶來降溫和大暴雨。on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台考慮下午5時至7時直接發出3號強風信號
天文台發出強烈季候風信號。天文台表示，熱帶氣旋「風神」現時位於本港800公里範圍內，但今日(20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著「風神」逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。 天文台指，在「風神」及季候風共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，明日(21日)及後日(22日)初時雨勢有時較為頻密，明日至周四(23日)市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。周二至周四晚維多利亞港水位會上升至海圖基準面以上3米左右。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
早晨天氣節目(10月20日上午7時) - 科學主任呂旭昇
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 7 小時前
澳門氣象局:將於下午6時至8時直接發出3號波
澳門氣象局表示，熱帶氣旋風神已進入澳門800公里範圍，按現時預測，風神明日初將在澳門以南約400公里掠過，因此將於今日下午6時至8時直接發出3號風球，取代強烈季候風訊號。受東北季風及風神共同影響，預料澳門今明兩日風勢頗大，預料周二至周三多雲有頻密降雨，最低氣溫將下降至攝氏18度左右。(ST)infocast ・ 1 小時前
打風｜天文台明日考慮直接發出三號強風信號 未來數日氣溫降至約20度
【Now新聞台】熱帶氣旋「風神」會在今日稍後進入本港800公里範圍，天文台考慮在周一直接發出三號強風信號。 熱帶氣旋「風神」現時集結在菲律賓附近，會橫過呂宋一帶並進入南海中北部。天文台預測「風神」會在周二最接近本港，天文台屆時會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。在「風神」及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 19 小時前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 4 小時前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富
一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？Yahoo財經 ・ 1 天前