新增兩宗登革熱輸入個案 患者曾到菲律賓和柬埔寨

【Now新聞台】衞生署錄得兩宗登革熱輸入個案。

署方於過去一星期錄得兩宗個案，於潛伏期分別到過菲律賓和柬埔寨。署方提醒市民，包括鄰近東南亞國家在內的亞熱帶及部分溫帶地區氣溫仍然適合蚊媒滋生，若前往相關地區，應採取措施防止被蚊叮咬。

另外，因應多宗基孔肯雅熱本地個案曾到訪青衣自然徑，自然徑仍暫停開放。

