北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點

通關不用翻包搵證件！今日（11月5日）起，香港與內地多個口岸正式進入「刷臉」時代輕鬆過關。早前在深圳灣口岸及拱北口岸的試行，不需出示實體證件或進行指紋驗證，「刷臉」通關遠快於傳統「掃證」方式。以後出行更便利，不用擔心把大好假期浪費於排隊過關上。

「免出示證件」通道時，只要平視通道入口鏡頭，再查看屏幕上顯示的內容提示、核對本人身份信息。（圖片來源：國家移民管理局宣傳影片截圖）

新增羅湖、港珠澳大橋等口岸

中國國家移民管理局近日公布多項出入境便利措施，其中最受關注的，莫過於人臉識別智能通關的擴展。原本只在深圳灣及珠海拱北試行的「刷臉」通關，將於11月5日起推廣至羅湖、蓮塘、福田、港珠澳大橋等與香港連接的主要口岸。旅客只需站在鏡頭前，完成面相識別，即可通過，不再需要出示實體證件或進行指紋驗證。措施亦涵蓋深圳皇崗、文錦渡、珠海橫琴等地，並延伸至上海虹橋機場、廈門高崎機場、廣州琶洲客運港等交通樞紐，為跨境出行提供更廣泛的便利。

措施亦涵蓋羅湖、蓮塘、福田、港珠澳大橋、深圳皇崗、文錦渡、珠海橫琴等地，並延伸至上海虹橋機場、廈門高崎機場、廣州琶洲客運港等交通樞紐。（圖片來源：國家移民管理局宣傳影片截圖）

合資格人士一覽

這項智能通關服務需符合一定條件。

使用條件

年滿14歲以上； 持有效往來港澳通行證及多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民； 持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民； 持5年有效台灣居民來往大陸檢查證的台灣居民； 同意採集核驗面相、指紋等信息。

不過，若屬限制或無民事行為能力人士，則需由法定監護人陪同通關。在同意採集面相、指紋等信息後，可選用智能快捷通道「刷臉」過關。若面相識別未能成功，旅客仍可即時轉用證件掃描方式通過同一閘機，確保流程不受阻礙。

同意採集面相、指紋等信息後，可選用智能快捷通道「刷臉」過關。（getty images）

出行更方便

除了「刷臉」通關，中國國家移民管理局亦宣布擴大港澳人才簽注政策試點範圍，涵蓋長三角、京津冀及全國自由貿易試驗區。合資格人才可申請1至5年有效的多次往返簽注，每次停留不超過30天。同時，新增五個口岸納入240小時過境免簽政策，包括廣州琶洲客運港、橫琴、港珠澳大橋、中山港及西九龍高鐵站，為短期旅客提供更多選擇。

