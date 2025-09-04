習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
新大腦地圖揭示決策模式
科學家們透過將小鼠放在控制螢幕形狀的微型方向盤上，首次以單細胞解析度描繪了整個哺乳動物大腦的決策過程。這項新研究揭示了大腦如何在日常生活中不斷作出決策，顯示出傳統神經科學研究通常僅專注於孤立的腦區小集群的局限性。普林斯頓大學的神經科學教授 Ilana Witten 表示：「我們逐漸意識到，決策並不是由一兩個腦區來完成的，而是涉及到多個腦區的共同參與。」
在這項研究中，Witten 與國際大腦實驗室（IBL）內的同事們採用標準化的方法來追蹤行為期間的神經活動。IBL 是一個由 22 個實驗室組成的全球聯盟，通過整合來自不同實驗室的數據，他們得以捕捉到大腦中決策過程的複雜性。這項努力產生的數據集覆蓋了 139 隻小鼠的 600,000 多個神經元，涵蓋了 279 個腦區，為分布式神經網絡的運作提供了全面的視角。這樣的工作並非易事，貢獻作者 Alejandro Pan Vazquez 指出，「這在神經科學的歷史上從未出現過。為了整合不同實驗室的數據，我們在組織方面做了很多創新，這是神經科學首次實現如此大規模的合作。」
三個普林斯頓實驗室由 Witten、Tatiana Engel 和 Jonathan Pillow 共同協調。他們設計實驗參數、收集數據，並建立了質量控制指標和標準化分析流程，使得數據集能夠整合成為科學界的單一資源。實驗的設置相對簡單，小鼠面對一個黑白條紋的圓圈，圓圈位於左側或右側。小鼠透過轉動微型方向盤使圓圈移向中心，並在一秒內獲得一口糖水作為獎勵。一些圓圈的亮度較低，迫使小鼠依賴過去的經驗，這讓研究人員有機會觀察到以期望為驅動的決策過程。
研究人員使用高密度電極記錄神經活動，能夠同時監測到數百個腦區的神經元。每個實驗室專注於特定的腦區，而整合後的數據集涵蓋了 139 隻小鼠的 620,000 個神經元，幾乎覆蓋了整個大腦。這張地圖顯示，決策活動是廣泛分布的，包括一些傳統上被認為與運動而非認知相關的腦區。Witten 說：「這項工作的其中一個重要結論是，決策確實在整個大腦廣泛分布，包括一些我們之前認為不參與的區域。」
這些研究結果不僅提供了一個「獨特的數據集」，還為後續的分析提供了資源。Witten 強調：「我們希望這些論文能激發其他研究者進一步探索這些數據，並從中發現新的知識。」此外，協調 22 個實驗室的全球工作強調了大規模神經科學研究的潛力。Engel 表示：「這幅全腦地圖無疑是一項令人印象深刻的成就，但這只是開始，而不是終點。IBL 展示了一個全球團隊如何能夠超越舒適區，進入單一實驗室無法觸及的未知領域。」
這項研究於 9 月 3 日發佈在《Nature》期刊上，為測試新決策理論和推進神經科學領域設立了基準。
推薦閱讀
其他人也在看
港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批
《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 22 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
曾淵滄專欄│是時候整理投資組合（曾淵滄）
年初至今，隨便買一隻恒指成份股中的創新藥股，至今回報皆超過1倍，這些股的股價表現得好是有業績支持，估計今年下半年，這些已經有優良業績的創新藥股應該可以再上一層樓，大家不妨耐心的等待，等待下一次公布業績。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 3 小時前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 1 天前
中國據悉考慮採取措施抑制股市投機 尋求A股平穩發展
【彭博】— 知情人士稱，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施為股市的一些投機行為降溫，8月初以來這波1.2萬億美元的股票漲勢過快引發監管關注。Bloomberg ・ 3 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
全紅嬋網紅哥哥被封「寵妹狂魔」 帶自己家果園養雞參加廚藝綜藝慘遭淘汰？
17歲國家隊跳水選手全紅嬋於去年巴黎奧運成功衛冕女子十米高台跳水金牌，成為中國隊奪得三項金牌嘅最年輕選手。巴黎奧運賽事期間，全紅嬋網紅哥哥全進華特意飛往當地支持，當全紅嬋奪金牌後，隨即表示會幫妹妹好好慶功，會親自燒豬和做湛江嘅白切雞畀佢食，睇嚟對自己嘅廚藝相當有信心。不過，日前全進華參加廚藝類綜藝，卻因白切雞被淘汰。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
特朗普稱他看了中國9·3閱兵 驚詫習近平未感謝美國援華抗戰
【彭博】— 美國總統特朗普連續第二天對在北京迎接八方來賓共襄閱兵盛舉的中國領導人習近平表達了不滿，讓人不禁意識到世界兩強在貿易、科技及其它諸多領域的緊張關係仍然沒有消弭。Bloomberg ・ 7 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 19 小時前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？
劉嘉玲尋日喺IG發限時動態，分享為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日嘅相片，多位劇場界人物如蘇玉華、潘燦良、蝦頭（楊詩敏）、編劇黃詠詩等都有到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前