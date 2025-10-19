新娘潭路兩私家車迎頭撼3人傷 P牌「辣椒仔」車頭嚴重毀爛

不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
大埔周日早上發生交通意外。一輛掛有P牌，即由暫准駕駛執照持有人駕駛的黃色私家車，今日早上7時50分沿新娘潭路往大埔方向期間行駛，至近涌尾一個彎位時，與一輛駛往鹿頸方向的黑色七人車迎頭相撞，並波及另一輛私家車。
消防及救護員接報到場後，將3名傷者包括兩名司機分別送威爾斯親王醫院及北區醫院治理，警方正調查意外原因。現場圖片可見，迎頭相撞的兩車車頭嚴重毀爛，其中黃色私家車為俗稱「辣椒仔」的鈴木Swift，當時有一名男子倒臥在私家車旁邊的行人路，而黑色七人車則車頭冒煙。
