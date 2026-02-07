新婚長澤正美晒香肩拍廣告 自爆放婚假想學乜？

【on.cc東網專訊】38歲日本影后長澤正美，今年元旦閃嫁43歲導演福永壯志後，雖然盛傳會停工放長假，陪丈夫到溫哥華拍攝美劇《幕府將軍2》，但依然密密有廣告出街。她宣布成為防曬乳新代言人，新廣告亦在昨日(6日)曝光。

廣告中，長澤分別以白色及藍色的套裝上陣，大晒白滑香肩。她分享美肌心得，透露每朝起床洗臉後，塗好防曬才會出門。此外，她近日接受代言內地電動車品牌訪問，表示希望今後能按自己的步伐繼續演戲，同時好好享受普通人生活，並想抽時間學彈琴及打太極拳。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】