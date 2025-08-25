眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折
新學期就要換新裝！不只是書本和筆記本，從陪你穿梭教室的手機，到陪你熬夜趕報告的手提電腦，每一件裝備都寫著新學期的故事。Casetify 現在推出 Back to School 優惠，購買兩件精選商品可享 8 折優惠，而且平板或手提電腦配件更可享額外 95 折，是時候打造你的專屬裝備，紀念每一個新學年！記得付款時輸入以下優惠碼以獲取折扣優惠。
優惠碼：
【BTS25HK】
Weekly Planner Bounce 極強防摔保護殼
MacBook Bounce 極強防摔保護殼，專為 MacBook 提供卓越防護，採用革命性的 EcoShock 科技強化四邊保護角，確保全方位安全。精準開孔設計與通風口相結合，有效提升散熱效能。 防滑邊框設計有效防止滑落和滑動，穩固地放置您的 MacBook。配上學生轉屬的一星期時間表印花，彷彿把上課和活動規劃完美呈現。
Casetify 2 件 8 折 HK$502 （平板或手提電腦配件更可享額外 95 折）｜原價 HK
$669
Classic Dottie 手機單肩包
學生上課時，不僅要攜帶書本，還需要帶上筆電和手機。此時，一個輕巧的磁力手機單肩包手機單肩包能讓你解快雙手，帶來更多便利。手機單肩包的設計讓你輕鬆「啪」一下就能鎖住手機，提供更強的防護，實現時尚與實用的完美結合。這款手機單肩包採用快速存取設計，讓你在外出時隨時隨地輕鬆取用手機，保持連線的節奏。此外，更可以自由搭配雙扣織繩手機背帶，還能添加喜愛的吊飾和鑰匙扣，選擇亮眼的印花或個性化設計，打造獨一無二的專屬電子配件。
Casetify 2 件 8 折 HK$375｜原價 HK
$469
Maltese Shooting Star Case
與活潑小狗拍檔帶一起共度清爽夏日時光！這款可愛的手機殼不僅擁有療愈的圖案，還具備鏡面功能，讓女生們隨時隨地都能輕鬆檢查妝容， 而且手機殼達到 1.5 米防摔保護，使用更安心。
Casetify Casetify 2 件 8 折 HK$439｜原價 HK
$549
Buttercream Bliss Power Bank 纖薄 MagSafe 充電器
Buttercream Bliss Power Bank 搭載 PowerThru 技術與 MagSafe 兼容，提供快速且有效率的隨行充電體驗，5000MaH 大容量讓你的手機電量持久在線。Pass-through 充電功能支援充電器進行充電，而 10.9 mm 輕薄設計，讓你能輕鬆同時握持手機與充電器或放入口袋。
Casetify Casetify 2 件 8 折 HK$471｜原價 HK
$589
更多相關優惠：
👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人
👉Casetify 首次聯乘蠟筆小新推搞怪手機殼，買 2 件送貼紙包，金、銀級會員優先買
👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 3 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 4 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 10 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 6 小時前
王丹妮為新戲剷青拍片紀錄一度落淚 網民激讚型格：好優越的頭臉比例
演員王丹妮（Louise）日前於社交平台分享為新戲《營救飛虎》剷青剪平頭的過程，雖然曾以短髮造型示人，但Louise透露剷青屬第一次，剷青過程Louise更一度眼濕濕落淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 15 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 15 小時前
金缸經｜話題過眼雲煙 主題才要看重
「資訊發達」一詞以往是並不埋身的四字詞；但隨着現時資訊變得無遠弗屆，普羅大眾應感受到這四字詞的影響力在持續擴大...BossMind ・ 2 天前