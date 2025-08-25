Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

新學期就要換新裝！不只是書本和筆記本，從陪你穿梭教室的手機，到陪你熬夜趕報告的手提電腦，每一件裝備都寫著新學期的故事。Casetify 現在推出 Back to School 優惠，購買兩件精選商品可享 8 折優惠，而且平板或手提電腦配件更可享額外 95 折，是時候打造你的專屬裝備，紀念每一個新學年！記得付款時輸入以下優惠碼以獲取折扣優惠。

優惠碼：

【BTS25HK】

立即查看 Casetify BTS 優惠

Weekly Planner Bounce 極強防摔保護殼

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

MacBook Bounce 極強防摔保護殼，專為 MacBook 提供卓越防護，採用革命性的 EcoShock 科技強化四邊保護角，確保全方位安全。精準開孔設計與通風口相結合，有效提升散熱效能。 防滑邊框設計有效防止滑落和滑動，穩固地放置您的 MacBook。配上學生轉屬的一星期時間表印花，彷彿把上課和活動規劃完美呈現。

Casetify 2 件 8 折 HK$502 （平板或手提電腦配件更可享額外 95 折）｜原價 HK $669

立即購買

Classic Dottie 手機單肩包

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

學生上課時，不僅要攜帶書本，還需要帶上筆電和手機。此時，一個輕巧的磁力手機單肩包手機單肩包能讓你解快雙手，帶來更多便利。手機單肩包的設計讓你輕鬆「啪」一下就能鎖住手機，提供更強的防護，實現時尚與實用的完美結合。這款手機單肩包採用快速存取設計，讓你在外出時隨時隨地輕鬆取用手機，保持連線的節奏。此外，更可以自由搭配雙扣織繩手機背帶，還能添加喜愛的吊飾和鑰匙扣，選擇亮眼的印花或個性化設計，打造獨一無二的專屬電子配件。

Casetify 2 件 8 折 HK$375｜原價 HK $469

立即購買

Maltese Shooting Star Case

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

與活潑小狗拍檔帶一起共度清爽夏日時光！這款可愛的手機殼不僅擁有療愈的圖案，還具備鏡面功能，讓女生們隨時隨地都能輕鬆檢查妝容， 而且手機殼達到 1.5 米防摔保護，使用更安心。

Casetify Casetify 2 件 8 折 HK$439｜原價 HK $549

立即購買

Buttercream Bliss Power Bank 纖薄 MagSafe 充電器

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

Buttercream Bliss Power Bank 搭載 PowerThru 技術與 MagSafe 兼容，提供快速且有效率的隨行充電體驗，5000MaH 大容量讓你的手機電量持久在線。Pass-through 充電功能支援充電器進行充電，而 10.9 mm 輕薄設計，讓你能輕鬆同時握持手機與充電器或放入口袋。

Casetify Casetify 2 件 8 折 HK$471｜原價 HK $589

立即購買

更多相關優惠：

👉Dyson超值套裝！低過半價買齊風筒 + 三合一冷暖風機 + 吸塵機械人

👉Casetify 首次聯乘蠟筆小新推搞怪手機殼，買 2 件送貼紙包，金、銀級會員優先買

👉電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機

👉大學生Apple MacBook優惠2025｜Umac 價搶先睇，MBP 最多減 $4,600！iPad Air 低至 $3,849

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk