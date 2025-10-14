新宿車站真的超像迷宮！新宿讓人超驚訝的5大印象

同時擁有繁華歡樂街與商辦大樓的新宿，是日本數一數二的熱鬧城區，和澀谷、池袋同為東京三大副都心，吸引非常多觀光客造訪踩點。這次我們訪問了實際到訪過新宿的外國人，關於他們對於新宿的印象以及好玩的見聞趣事，來看看究竟新宿有哪些地方讓外國人們驚艷稱奇吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見）

首圖：Mr. James Kelley / Shutterstock.com

車站內部構造超複雜且人潮洶湧匆忙！

4kclips / Shutterstock.com

4kclips / Shutterstock.com

廣告 廣告

「新宿站的出口有夠多，不管去幾次都沒辦法記起來，而且還有像『中央東口』、『東口』這種名字很像卻不一樣的出口，搞得我好亂啊。」（澳洲／男性）

「行人走路速度快到我驚呆。就算是那種水平的地面手扶梯也很少看到有人站在上面停住不動，大多都會踩在上頭繼續往前走，很多人都不知道在趕什麼，讓我還滿訝異的。」（義大利／女性）

「新宿既有很多條電車線交會又有很多個出口，光是要搞清楚出口在哪就很頭痛，但其他人總是能夠毫不猶豫立刻往各自的方向前進，我覺得超厲害的欸。此外新宿除了繁華街、百貨公司之外，就連辦公大樓也有，所以街上除了逛街購物的人，也能看到商務人士或是觀光客等等。而最讓人驚訝的莫過於還是車站周邊的洶湧人潮了，無論誰看到都會嚇一跳。」（美國／男性）

新宿是日本人潮最多的第一大站，行經此的電車線有JR山手線、JR埼京線、小田急小田原線、京王線、都營大江戸線等等，多到列不完。根據JR東日本2019年的資料顯示，新宿車站每日平均乘車人數為775386人，為JR東日本營運區域內人次居冠的車站。

新宿車站全部加起來有將近200個出口，因此又有「世界最繁忙的車站」、「新宿迷宮」等稱號。因此正如這次受訪的澳洲男性所言，如果是不常來的人肯定很容易迷路，搞不清楚自己要去的地方怎麼走。

另外像「中央東口」和「東口」容易搞混的問題，就連日本人也是非常感同身受。加上車站構造相當複雜，即使看著地圖走也會搞不清楚，讓地圖有跟沒有一樣，完全沒辦法參考，因此新宿車站的難以攻略始終能讓外國人為之驚訝。

而使用新宿站的人次中，包含了觀光客、學生、上班族等各式各樣，其中以商務目的前來新宿的人常常都是在跑外務、找客戶，非常忙碌，因此腳程也當然是非常快的囉。

新宿有好多商業設施跟餐廳！

Osugi / Shutterstock.com

Osugi / Shutterstock.com

「新宿站的車站大樓有很多餐廳，就算不出站也能吃到美味的料理，這點讓我超開心的。而且大部分的東西似乎都能在車站大樓內的商店買齊，不但有年輕人逛的店也有成熟風格店家，讓我覺得新宿真的是個很方便的地方呀。」（義大利／女性）

「新宿讓我最驚喜的地方就是有很多家電量販店和二手相機店這點了，而且日本相機的品質非常好，即使是二手的也很夠用了。我去逛家電量販店時本來只是想買個刮鬍刀，沒想到種類多到嚇到我，整個選擇困難。」（美國／男性）

受訪的美國男性所說的，應該是指新宿車站西口一帶，這一區有很多大型家電量販店，因此是一個又被稱做「電氣街」的購物景點。店內不但時常有最新推出的新商品，價格設定通常也很平易近人，應該有許多人都有在此不小心買了預想外戰利品回家的經驗吧（笑）。

而新宿的家電量販店有一點很特別的是店家非常習慣應對外國顧客，所以店內通常都會有英、中、韓等他國語言的樓層導覽或是看板，甚至還有提供免費Wi-Fi、商品宅配至出境機場領取的服務等等，外國人也能放心享受購物樂趣。

新宿還有一個非常受到外國人喜愛的觀光景點，那就位在新宿歌舞伎町一丁目的「新宿黃金街」。這是一條由戰後建蓋的木造建築所構成的餐飲商店街，櫛比鱗次的小店密集地擠在一小段路上，反而呈現另一種復古的昭和日本味，獨特的氣氛讓前來的人能十足感受這懷舊卻又不失風采的韻味。

大城市中也有一片自然綠洲！

「新宿總是給人大都會的感覺，所以我第一次去到『新宿御苑』時真的很驚訝，大城市的主要車站附近就有這麼一個充滿自然的地方，讓我超震驚的。尤其櫻花季節時更是特別漂亮。」（澳洲／男性）

無論是問日本人還是外國人，大家對於新宿的印象恐怕都是高樓林立的都市叢林吧。不過在新宿就有一處擁有大面積自然綠意的地方，那就是新宿御苑。

面積超過58.3公頃的新宿御苑是由歐式的風景式庭園、整形式庭園，以及一座日本庭園所構成，其內樹木超過一萬棵以上，是日本相當著名的賞櫻勝地，每年一到櫻花紛飛的季節，經常能看見許多前來賞櫻的民眾。就如這次受訪的澳洲男性所回答的，新宿御苑的櫻花在外國觀光客之間也非常有名，其中不乏為了到新宿御苑賞花而特意前來日本的人呢。

新宿的夜景美到讓人無法言喻！

「晚上的新宿很明亮，大樓的燈光繽紛多彩，夜景非常地漂亮。以前我曾到東京都廳展望室眺望過夜晚的新宿，街道如星火般的燈光真的很美。」（澳洲／男性）

「我去新宿時覺得特別訝異的是大樓外牆所掛的大型廣告螢幕，沒想到在電視上所看到的近未來都市是真的有這麼一回事，讓我嚇了一跳。再加上大樓本身也會透出燈光，整個景色充滿魄力呀。」（義大利／女性）

新宿的高樓大廈非常多，其中有不少是會開到很晚的設施，因此可以欣賞到整片的璀璨夜景，而說到新宿的夜景景點，首先要推薦的就是都廳展望台了。都廳展望台分為南北兩側，白天與夜晚各自有著不同的樣貌，推薦白天、夜晚的南北展望室都要去看一下。另外新宿野村大廈的展望廳也是相當具有人氣的夜景景點，能夠瞭望整片商辦大樓，這景觀肯定也能夠讓看過的人無不為之感動。

日日持續進化的東京一大繁華街－新宿

對時常出入新宿的日本人來說上面這些事情也許都早已習以為常、司空見慣，但是對外國人而言卻都是新鮮且奇妙的神奇景象，讓人不禁驚嘆萬分。並且新宿也是一個日日都在進化變革的地方，經常能夠體驗到最新的流行娛樂，想必未來還會誕生許多新事物，讓外國人甚至日本人都為之驚艷，就讓我們好好期待吧！

※本文為2020年10月的受訪資訊整理而成

Written by:Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐

▼你還會有興趣

▶2025年東京新宿逛街地圖看這裡！東口、西口、南口分區攻略＆必買伴手禮推薦