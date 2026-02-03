八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
新年優惠2026｜大掃除新幫手！LG CordZero A9L 折上折省高達 HK$1,632！其他熱賣產品同步 8% 折扣
還在為年末大掃除煩惱？LG 2026 新年優惠強勢來襲，由即日起至 2 月 12 日，精選產品均可享額外 8% 折扣！其中新型號 CordZero A9L Max 無線吸塵機直接狂減 HK$1,410，官網結帳再疊加額外 92 折，總共下來折扣高達 HK$1,632，實現真正的折上折優惠！此外，購買任何 2 件產品金額滿 HK$8,888 即可獲得 HK$300 超市電子禮券；滿 $12,888 更可獲得 HK$500 超市電子禮券，新年用來辦年貨又慳更多。
LG CordZero A9L 無線吸塵機 - A9L-MAX (夜幕黑)
LG CordZero A9L 採用站立式收納架設計，能夠無縫融入任何空間。搭載耐用的智能變頻摩打，擁有高達 220W 的強勁吸力，搭配輕巧的機身，使清潔過程變得高效而簡單。創新 的Dual Turbo Cyclone 雙渦輪氣旋可有效分隔灰塵與空氣，減少灰塵積聚，提高吸塵性能，確保空氣潔淨。此外，設計纖薄的電動地板吸頭專為靈活清潔角落而設，讓難以觸及的地板縫隙也能輕鬆清潔。
為了毛孩主人特別設計的 Power Drive 電動迷你寵物吸頭，能有效去除織物表面的寵物毛髮，適用於各類家具和床鋪，配搭 Kompressor 輕壓集塵空間，可減少清理頻率，並具備可拆式水洗濾網和五重過濾系統，進一步提升清潔效果。續航力上，能提供長達 60 分鐘的運行時間，使用者可輕鬆透過觸控開關調整吸力等級，並在 LED 顯示屏上查看剩餘電量與狀態。
內含包括:
1. 站立式收納架配件
2. 纖薄電動地板吸頭
3. Power Drive 電動迷你寵物吸頭
4. 二合一吸頭
5. 隙縫吸頭
6. LED 隙縫吸頭
7. 1 枚電池
LG 額外 92 折 HK$2,558 | 原價 HK$4,190
65 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視 2025
65 吋 LG OLED AI B5 4K 智能電視搭載先進的 alpha 8 Gen2 AI 處理器，提供令人驚豔的 4K 畫質，並升級影像，實現環迴立體音效，讓每個細節都栩栩如生。同時採用了 True Black 極致純黑技術，使每個像素展現絕對黑色，帶來驚人的對比度和深度，並實現 100% 色彩還原度 和 100% 色彩容量，讓影像真實生動。透過 AI Picture Pro 功能，電視能自動分析並改善每一幀畫面，以提升整體畫質。此外，配備全新 AI Magic Remote，支持語音控制和拖放功能，讓操作變得更加便捷。
LG 額外 92 折 HK$13,414 | 原價 HK
$21,980
LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇
LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。
暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。
LG 額外 92 折 HK$3,662 | 原價 HK
$5,990
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜Marshall Minor IV 真無線耳機近半價勁減，HK$6XX 平民價體驗搖滾音質
👉新年優惠2026｜Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 大減 HK$1,200，送 Galaxy Watch＋電子配件
👉Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S10 Lite 現今年新低價，HK$2,183 擁有高效能平板＋原廠 S Pen
👉Dyson優惠｜Dyson Supersonic Nural 風筒官網破底價！價格直降 HK$1000，快速乾髮不傷髮
