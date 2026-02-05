馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
新年優惠2026｜Lenovo 新春 ThinkPad 69 折減逾六千元，AI 賦能商務筆電升級辦公體驗
新一年想升職加薪？那一定要提升工作效率！Lenovo 2026 新春送上驚喜，商務系列 ThinkPad 全面啟動超狂優惠，其中 ThinkPad X9 直減 HK$6,203， 讓頂級 AI 商務筆電不再高不可攀！無論你是需要高效編程的開發者、處理海量數據的分析師，還是經常移動辦公的專業人士，這次優惠將是你升級裝備的決定性時刻！
ThinkPad X9-14 G1
全新 14吋 ThinkPad X9 Aura Edition 筆記本電腦設計融合美學與功能，其超薄鋁製框架展現精緻的外觀，同時堅持 ThinkPad 系列一貫的耐用性。搭載 Intel Core Ultra 7 258V 處理器及 Intel Arcm ye2 GPU，提供超過100 TOPs 的 AI 性能，能全天高效工作，無論是創造內容或進行視覺計算均表現優異。
此外，該筆記本還配備多種智能模式，如 Shield 模式、校準模式和健康模式，以滿足不同使用需求。透過AI 虛擬感應器，Smart Share 功能能輕鬆將 Android 或 iOS 設備與筆記本電腦無縫連接，隨時編輯和分享照片。在技術支持方面，Smart Care 提供了即時在線支援，並可透過 Premier Support Plus 升級服務，隨時聯繫專業工程師解決問題。最後，集成的 Copilot+ 數碼助理則利用先進的 AI 技術，通過實時建議和流程自動化，全面提升生產力。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 7 258V 處理器 (LPE 核心最高達 3.70 GHz P 核心最高達 4.80 GHz/32 GB MOP)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 Intel Arc 140V GPU
記憶體：32 GB Ram
儲存裝置：1 TB SSD
顯示器：14" 2.8K (2880 x 1800)、OLED、防反光/防污漬、觸控、HDR 600 True Black、100%DCI-P3、500 nit、VRR 30-120 Hz、低藍光
鏡頭：8mp RGB + 紅外線配備電子鏡頭蓋、人員在場偵測
標準埠：HDMI 2.1、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-C（Thunderbolt 4，USB 40Gbps）供電、耳機/麥克風組合
ThinkPad X9-14 G1 (折扣達 31%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,298 ｜原價 HK
$19,501
Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 (16” Intel)
16 吋 Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 筆記型電腦由 Intel Core Ultra 200 Series 處理器驅動，專為中小企業和現代使用者設計。其 AI 驅動的能力簡化了繁重的日常工作，改善工作流程，能實現最佳工作效率。配備 AI支援的神經處理器（NPU），ThinkBook 16 Gen 8在 面對嚴苛工作負載時仍能提升生產力與性能，同時智能管理能源使用，確保全天候保持運行。此外，該筆記本符合 MIL-STD-810H 標準，耐用性得到保證。
系統規格：
處理器：Intel Core Ultra 5 225H 處理器 (E 核心最高達 4.30 GHz P 核心最高達 4.90 GHz)
作業系統： Windows 11 家用版 64
顯示卡： 整合式 Intel Arc 130T GPU
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：512 GB SSD
顯示器：16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60 Hz
鏡頭：1080p FHD 配備雙麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：SD 讀卡機（四合一：SD/SDHC/SDXC/MMC）、2 個 USB-A (USB 5Gbps)、乙太網絡（RJ45）、HDMI 2.1 (支援解像度高達 4K@60Hz)、USB-C (Thunderbolt 4, USB 40Gbps)、USB-C（10Gbps）支援 3.0 供電和 DisplayPort 1.4、Kensington Nano Security Slot、耳機/麥克風組合
Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 (16” Intel) (折扣達 22%)
Lenovo 官網優惠價 HK$6,598 ｜原價 HK
$8,471
ThinkPad E16 Gen 2
ThinkPad E16 Gen 2 搭載 AMD Ryzen 7000HS 處理器，專為多工處理設計，擁有兩個 SODIMM 記憶體插槽與雙重 SSD，簡化系統升級，確保在內存空間和運行速度上滿足專業需求。配有 TrackPoint 快速選單 和輕按選取功能，結合寬廣顯示器，讓多工處理更簡易。全尺寸鍵盤設計，即使在昏暗環境中也能輕鬆打字，加上 AI 智能效能微調機制，讓操作更加順滑。
在安全性方面，裝置配有指紋辨識器與臉孔識別軟件，結合 ThinkShield 全套安全方案，透過獨立可信任平台模組 (dTPM) 加密關鍵資料，為個人資產提供保障。筆電達到美國國防部 MIL-STD 810H 規格，確保 耐用性。
系統規格：
處理器：AMD Ryzen 5 7535U 處理器 (2.90 GHz 最高達 4.55 GHz)
作業系統： Windows 11 專業版 64
顯示卡： 整合式 AMD Radeon 660M
記憶體：16 GB Ram
儲存裝置：512 GB SSD
顯示器：16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, 防眩光, 非觸控, 45%NTSC, 300 nit, 60Hz
鏡頭： 1080p FHD RGB 配備麥克風和防窺鏡頭蓋
標準埠：USB-A (USB 5Gpbs)、USB-A (USB 10Gbps)、 USB-C (USB 10Gbps, PD / DP 1.4)、Ethernet (RJ45)、USB-C® (USB 5Gbps, PD / DP 1.4)、HDMI 2.1、Kensington Nano 安全鎖插槽、耳機 / 咪高峰複合埠
ThinkPad E16 Gen 2 (折扣達 46%)
Lenovo 官網優惠價 HK$6,198 ｜原價 HK
$11,501
