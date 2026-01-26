焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！此外，萬用氣炸烤焗爐也大減 HK$1,700，新年晏請親朋好友來家作客，也能輕鬆煮出九大簋。

立即查看 Philips 新年優惠

Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機8000系列 AMF870/35

Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機結合 AI 人工智能，可以感測空氣質素、分析室外數據、房間大小和使用模式，以提升性能，並且更省電節能。搭載 6 個感測器，包括微細粒子（PM 2.5）、過敏原、氣體（揮發性有機化合物和異味）、溫度、濕度和光線，配搭 Philips Air plus 應用程式全方位追蹤和控制空氣質素。當中 NanoProtect 納米級防護 HEPA 技術利用靜電吸力，有效去除 99.97% 細小至 0.003 微米的超微細粒子。而且其雙向氣流技術，可選擇從機身正面輸出涼風或暖風，或從機身背面輸出淨化循環氣流，一年四季都適用。

Philips 雙 11 特價 HK$3,198 ｜原價 HK$6,988

立即購買

7000 系列雙速萬用氣炸烤焗爐 HD9880/90

Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 是擁有超過10年專業經驗的空氣炸鍋專家，雙速萬用氣炸烤焗爐搭載 Rapid CombiAir 雙速空氣循環技術，提供高、低和綜合風速等多種烹調方式，滿足不同食材的需求。自動烹調程式簡化操作，只需選擇食材並設置份量，即可獲得最佳烹調效果。此外，配備全新食物溫度計，輕鬆掌握食物溫度。此款空氣炸鍋擁有 22 合 1 的烹調功能，能夠實現炸、焗、烤、燴、燒等多種烹調方式，減少購買其他裝置，更省空間。

Philips 特價 HK$1,998 ｜原價 HK$3,698

送 Airfryer 健康空氣炸鍋烘焗套裝（送完即止)

立即購買

Philips 2 合 1 手提式蒸氣掛熨機 5000 系列

Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700
Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 2 合 1 手提式蒸氣掛熨機機身設計纖巧，配備可調校角度的蒸氣噴頭，便於收藏及旅行使用。其 SmartFlow 金屬導熱蒸氣燙壓板適用於各種衣料，保證不會熨焦，並提供垂直掛熨與水平熨燙的 2 合 1 功能，免去使用熨衣板的麻煩。熨斗的尖角設計專門針對衣物的細緻部位，如衣領、打褶、荷葉邊、袖口及扣鈕位置進行精確處理。具有高達 24 克 / 分鐘的持續強勁蒸氣輸出，有效除縐，並在 35 秒內快速預熱，搭載預熱完成指示燈及 2 段蒸氣調節功能。

Philips 特價 HK$398 | 原價 HK$698

立即購買

