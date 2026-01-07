天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
新年優惠2026｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史低價，HK$430 入手四隻裝定位重要物品
斷線也可追蹤。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
新年購物季期間，Amazon 照例優惠不斷！有意入手尋物追蹤器的各位用家，Samsung 的 Galaxy SmartTag 2 目前正以歷史低價促銷。四隻裝現在的價格只要 US$55.39（約 HK$430），單隻要價 US$17.45（約 HK$135）。如果想給重要物品多上一道保險，不妨試試最新的技術囉。
Samsung SmartTag 2（四隻裝）
Amazon 特價 US$55.39（約 HK$430，需集運或約 HK$80 由 Amazon 承運至香港）｜
原價 US$100
Samsung SmartTag 2（單隻裝）
Amazon 特價 US$17.45（約 HK$135，需集運或約 HK$80 由 Amazon 承運至香港）｜
原價 US$30
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung 在 Galaxy SmartTag 2 上採用了長條狀的設計，並設有金屬環結構增加耐用性。加上擴大的圓環可當成鑰匙圈配件，也能扣住掛環、繫在隨身包和行李上，可謂相當方便。其次 SmartTag 2 支援搜尋附近功能，有超寬頻（UWB）技術的 Galaxy 智能手機可以透過箭頭顯示失物的方向和距離，準確定位失物位置。即使它已斷開網絡，也能利用已掃描的數據翻查定位器所處位置的記錄，從而大大提升失而復得的機會。
另外 Galaxy SmartTag 2 提供 Lost Mode 功能，可以讓用戶輸入聯絡資訊或留下訊息，任何人發現裝有 Galaxy SmartTag 2 的遺失物品，只需透過手機 NFC 感應該標籤，即可查看其中資料，以便聯絡失物的主人。
Samsung SmartTag 2（四隻裝）
Amazon 特價 US$55.39（約 HK$430，需集運或約 HK$80 由 Amazon 承運至香港）｜
原價 US$100
Samsung SmartTag 2（單隻裝）
Amazon 特價 US$17.45（約 HK$135，需集運或約 HK$80 由 Amazon 承運至香港）｜
原價 US$30
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
其他人也在看
一田優惠2026｜一田新年辦年貨優惠低至2折！必搶獨家Chiikawa/膽大黨揮春 $18專區+鮑魚福袋掃貨攻略
踏入 2026 年，又係時候為農曆新年做準備！一田百貨及超市由 1 月 9 日至 22 日 舉行《一田．新年春饗好禮》，全場貨品低至 2 折起。今年除了有安記、官燕棧等海味福袋激筍登場，最矚目必定是一系列獨家動漫 IP 賀年精品，包括大熱的 Chiikawa、mofusand 及人氣動漫《膽大黨》！即睇以下 4 大必買重點，幫你精明辦年貨，迎接馬年！Yahoo Food ・ 11 小時前
萬寧買3件產品滿$188 送DoDoME強力消臭3D洗衣珠
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇系列買1送1和Mannings Guardian 潤唇潤手系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
新年禮物2026｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$59
最近天氣明顯轉凍，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$59就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Motorola 首款大摺 Razr Fold 現身！支援手寫筆搶佔 Galaxy Z Fold7 客群｜CES 2026
Motorola 在 CES 2026 公開了旗下首款大摺疊手機 Razr Fold，正式將摺機版圖擴展至小摺市場以外。新機採用 6.6 吋外螢幕及 8.1 吋內螢幕，提供近乎平板般的使用體驗。不過，廠方目前尚未公布機身三圍，因此輕薄度如何還有待檢驗。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
打工仔神器！Dell 推 52 吋曲面 6K 顯示器一次睇晒四部電腦｜CES 2026
Dell 在 CES 2026 期間發表了最新旗艦級顯示器 UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor，號稱全球首款 52 吋超寬曲面 6K 螢幕。官方表示，這款巨屏專為股票交易員、工程師及數據分析師等專業人士設計，主打高效工作體驗。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
松本清啟德天璽天Mall新店1.8開幕！第17間分店近AIRSIDE，開幕期會員9折優惠，入手Threads脆友大推低刺激卸妝油
松本清在2026年又來開分店了！今次選址啟德天璽·天Mall，近AIRSIDE位置開設第17間分店，讓一眾啟德居民方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清啟德天璽·天 Mall店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
失貓家人的心聲與忠告（文：Chris）
於2026年1月1日下午與家人在西貢碼頭閒坐，在短短1-2個小時親見有4個家庭帶貓外出，遛貓共5隻，當中有人抱貓沒有貓繩、亦有人一次過遛兩貓，更有人放繩讓貓躺臥在長櫈上任由人觀賞與拍照。 當下的我百感交雜，回想家人去年失貓的經歷，貓主積極承擔錯失的責任，經歷了艱辛且漫長的兩個多月。當時我們歷盡艱辛，與義工們千辛萬苦地將Call Center帶回家，每次回想起內心只有無盡的感恩。 作為貓主家人，我明白到每個人都有自由與權利去管理自己的貓咪，亦有自由帶貓咪外出遛貓，只是很想提醒大家一件事是： 養貓未必懂得救貓 當面對走失貓時，貓主大多都感到徬徨無助，無比的自責與內疚，後悔自己的失誤，甚至痛恨自己當初遛貓的決定，當下只想盡快救回自己的貓，卻不懂如何救貓，包括去年的我們。 在此容許我分享一些救貓時 貓主要做的事項： 1. 在網上出失貓貼文，讓更多巿民幫手留意； 2. 在失貓附近張貼海報及請求貓義工、朋友親友鄰舍的幫忙，還要在失貓附近向商店、居民、清潔工人、保安和途人等查詢貓踪； 3. 失貓首幾天在附近用零食袋玩具叫貓，地毯式在失貓附近四處尋找； 4. 在失貓範圍開始set cam放糧水，最理想香港動物報 ・ 3 小時前
李在明訪華出席晚宴 用習近平贈送小米手機自拍兩人合照
國家主席習近平昨日在北京人民大會堂，與國事訪華的南韓總統李在明會談，並共晉晚餐。晚宴結束後，李在明在個人社交平台上載他與習近平自拍的照片。 李在明表示，他使用習近平去年10月到訪南韓出席APEC峰會時，贈送的小米手機拍攝照片，形容收獲「人生照片」，又問網民畫質是否不錯。李在明又指，越是近距離接觸，韓中關係越能得以改善，今後將與中方更加頻繁地溝通，並深化合作。#李在明 #小米手機 (ST)infocast ・ 1 天前
SmarTone 推「AI Connect」直接連線全球最熱門AI平台
SmarTone(數碼通)(00315.HK)表示，新客戶最新優惠包括首年免費使用全港首推的「AI Connect」服務，從此無須自行安裝及設定第三方 VPN 軟件，即可直連ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球熱門AI平台。 「AI Connect」服務月費為28港元；新客戶上台選用指定5G服務計劃，更可享免費首年「AI Connect」服務，盡享無縫AI連接優勢。（BC)infocast ・ 1 天前
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
2026拜年倒數！去另一半家中見長輩、跟親戚拜年好緊張？千萬別兩手空空！買新年禮盒最怕「包裝靚但唔好食」或者「太老土」。Yahoo購物專員幫大家做功課，搜羅超過20款連親家都會讚的「神級禮盒」！不論是甜點零食禮盒、茶葉禮盒、新派款式禮盒，全部包裝喜慶、水準極高。想在親戚面前大方得體不失禮，還要買得超值？快點進來看這份新年送禮全攻略！Yahoo Food ・ 9 小時前
仲話打機無人陪？Razer Project Ava「虛擬老婆」仲可睇你樣、幫你襯衫｜CES 2026
Razer 一向喜歡在 CES 帶來具話題性的探索產品，今年亦沒有例外。在公開 Project Motoko AI 耳機、Project Madison 全感官電競椅的同時，他們還帶來了 Project Ava。這是一款放在桌面上的概念 AI 全息助理，它能以立體投影方式呈現遊戲助手形象。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Belkin 推出 Nintendo Switch 2 專用充電盒亮相！內置螢幕即時顯示電量，外出打機必備｜CES 2026
在 CES 2026 的展場上，知名配件品牌 Belkin 為遊戲迷帶來驚喜，帶來專為 Nintendo Switch 2 而設計的全新充電盒 Belkin Charging Case Pro。這款配件不僅僅是保護殼，更針對次世代主機的電量管理與便攜性進行了深度優化。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【潮流熱話】寵物經濟崛起 打開地產零售新藍海 或成發展商新出路
在香港這個高壓、快節奏的城市，晚婚、少子化甚至不婚的現象愈來愈普遍。許多人選擇以寵物作為生活伴侶，將牠們視為家庭成員而非單純的陪伴。這種情感上的提升，成功催生龐大的「寵物經濟」。全球寵物市場在2022年已達到2,610億美元，預計2027年將增至3,500億美元，年複合增長率達6.1%。香港作為高消費城市，這股潮流的影響尤其明顯。根據業界調查，香港寵物市場規模已達62億元，每月平均每隻寵物的開支約2,000元。寵物展覽如香港寵物節短短四日便錄得逾一億元的生意額，平均每位入場人士消費2,300元，按年增長近三成。這股消費力量不僅體現在零售市場，更逐漸滲透至樓市與社區規劃，令「寵物友善」成為新的生活及投資考量。換言之，寵物經濟正同時改變香港的居住模式與商業生態。閱讀更多：養寵物難租樓？ 貓奴呻：係咪個個都自己買樓？ 教你喺28Hse App搵寵物友善租盤愛狗VS怕狗｜Frankie@Mirror呻養狗住屋：「難！」｜教你查閱大廈是否寵物友善寵物經濟重塑住宅需求：寵物友善設計成樓市新賣點隨着越來越多家庭把寵物視為生活的一部分，住宅需求也出現變化。許多飼主希望單位有較寬敞的空間，方便狗隻活動，28Hse.com ・ 1 小時前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年1月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Dell XPS 14 / XPS 16 旗艦系列強勢回歸！Tandem OLED 螢幕首度登場，極致輕薄機身效能飆升 78%｜CES 2026
在 CES 2026 上，Dell Technologies 正式宣布重塑其標誌性的 XPS 系列筆記型電腦。全新的 XPS 14 與 XPS 16 不僅在設計上追求極致簡約，更在內核效能與顯示技術上迎來突破性升級，旨在為創作者與商務專業人士提供最強大的流動辦公工具 。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
數碼通(00315.HK)推「AI Connect」服務 免VPN直連各AI平台
數碼通(00315.HK)宣布推出「AI Connect」服務，客戶毋須自行安裝及設定第三方VPN軟件，亦可透過專屬網絡直連ChatGPT、Google Gemini、DALL·E及Sora等全球熱門AI平台，預期可大幅降低使用 門檻及降低私隱外洩風險，為用戶提供更流暢及安全的AI體驗。AI Connect服務月費為28元，數碼通表示將為選用指定5G服務計劃的新上台客戶提供首年免費服務。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
現代汽車加入人形機器人大戰 挑戰特斯拉等對手拚量產
現代汽車 (Hyundai) 正式加入全球人形機器人競賽，在 2026 CES 國際消費電子展上宣布，計劃在 2028 年前建立一套可年產數千台機器人的製造系統。鉅亨網 ・ 1 天前
〈CES 2026〉「晶片怪獸」Rubin亮相！黃仁勳CES 2026重磅演說 專家：從晶片到機器人 建構物理AI全棧生態
在 2026 年國際消費電子展 (CES) 上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳身穿招牌皮衣登上主舞台，發表了以「物理 AI 時代」為核心的主題演講，此講聚焦 AI鉅亨網 ・ 1 天前
傳蘋果擬於2028年推出的iPhone 21系列中首配2億像素鏡頭
科技網站AppleInsider引述摩根士丹利最新報告披露，蘋果(AAPL.US)計劃於2028年推出首次配備三星2億像素的攝像頭的iPhone，冀透過增加供應商的數量以降低成本。市場原先預期iPhone 18將率先採用2億像素，不過，大摩認為蘋果要在2028年推出iPhone 21系列中才會升級到2億像素，又指蘋果希望供應來源更加多元，而非依賴單一供應商，以及蘋果希望在美國增加iPhone零部件生產有關。報道指出，蘋果未來將在iPhone中採用2億像素攝像頭，由於索尼(Sony)在技術上未能追趕三星的進展。目前索尼是iPhone LiDAR感測器供應商，但大摩又稱，蘋果正與STMicro洽談，作為額外供應來源，以加強供應鏈韌性，並預期 Face ID 技術將迎來重大革新，2027年適逢iPhone面世20周年，蘋果有望推出屏幕下(under-display)Face ID。#Apple #iPhone 18 #iPhone 21infocast ・ 6 小時前