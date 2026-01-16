2026馬年利是｜全港商場利是封優惠+免費換領方法！水怪/燦子/馬年主題利是

2026年馬年新春將至，全港商場紛紛推出多款特色利是封，設計各具風格，既有收藏價值又能增添新年喜氣，更有人氣卡通Chiikawa、水怪及燦子！今次為大家整理最新 2026新年利是封換領攻略，涵蓋各大商場的利是封特色、換領方法，大家到商場購物時，就可以免費入手心儀款式啦！

2026馬年利是｜1：新港城中心 聯乘Sanrio人氣角色「水怪」推出限量利是封！

馬鞍山MOSTown新港城中心將首度聯乘Sanrio人氣角色HANGYODON「水怪」推出兩款限量別注版利是封套裝 :「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」。其中「如『魚』得水賀年套裝」的HANGYODON以經典紅色喜氣造型登場，寓意開運必勝、順風順水、平安喜樂。另一套「風生『水』起尊貴賀年套裝」中HANGYODON以耀眼奪目金色達摩造型亮相，寓意水頭充足、財運亨通、步步高陞！

MOSTown新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起賀年套裝換領詳情

換領方法：H．COINS會員即日消費滿$688可換領「如『魚』得水賀年套裝」，滿$1,388即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」乙盒（各每盒8個利是封）。

換領日期：2026年1月23日至3月3日或換完即止

換領時間：中午 12 時至晚上 10 時

換領地點：MOSTown 新港城中心 L3 會員專區

2026馬年利是｜2：置富Malls 新春燦子玩味揮春

置富Malls今年與插畫家Akirambow推出筆下的「燦子」SHO-CHAN及其家族成員利是封，設計一套兩款的「置富Malls x SHO-CHAN置『燦』你笑口常開利是封套裝」，一手拉動利是封上的機關，「燦子」和妹妹「小琪」即以開心笑顏向各位送上賀年祝福，以幽默搞笑的角色設計，充滿趣味！

置富Malls x SHO-CHAN「置『燦』你笑口常開利是封套裝」換領詳情

換領方法：Fortune+ 會員凡於置富Malls指定商場內任何2間不同商戶累積消費滿$400，包括$300或以上的電子貨幣，或到Fortune Malls App 使用Point+，即可換領「置富Malls x SHO-CHAN．置『燦』你笑口常開利是封套裝」乙套（每套兩款，共8個利是封）。

換領日期：2026年1月17日起

換領時間：中午 12 時至晚上 8 時

換領地點：各商場禮賓部（置富Malls旗下指定商場（+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈）） (華道大道: 自助禮品換領站)

2026馬年利是｜3：信和集團商場奧海城、屯門市廣場及藍灣廣場 徐悲鴻「躍馬迎春」系列利是封

馬年將至，信和集團與徐悲鴻藝術委員會再度攜手合作，於信和集團商場奧海城、屯門市廣場及藍灣廣場推出徐悲鴻「躍馬迎春」系列利是封。國寶級水墨大師徐悲鴻為20世紀最具影響力的中國藝術家之一，其創作以寫實手法革新傳統水墨，尤以奔馬題材著稱，筆下駿馬形神兼備、氣勢磅礴，成為中國藝術的標誌性象徵。「躍馬迎春」系列利是封將徐悲鴻筆下著作駿馬融入新春祝福。此系列共有四款，備有淡雅金與璀璨紅兩個色系，精選徐悲鴻其中國寶級駿馬畫作《奔馬圖》及《立馬圖》，將傳統水墨畫筆觸配上現代先進的3D浮雕打印技術並加上細膩華麗的燙金效果，於利是封上呈現躍然的駿馬神韻，盡顯氣勢磅礡，寓意「馬到功成」，為傳統利是封增添藝術收藏意義。

徐悲鴻「躍馬迎春」系列利是封換領詳情

換領方法：S⁺ REWARDS會員於手機應用程式，優先憑20點數換領利是封一套（款式隨機；一套內有8個同款長利是封），數量有限，先到先得，額滿即止。

或S⁺ REWARDS會員於奧海城商戶以即日電子貨幣消費滿$800，即可換領徐悲鴻「躍馬迎春」利是封一套（款式隨機；一套內有8個同款長利是封）

換領日期：2026年1月30日（星期五）起至2月22日，或換完即止

換領時間：中午12時至晚9時（或換完即止）

換領地點：奧海城2期UG層禮賓處

2026馬年利是｜4：朗豪坊 聯乘泥社推招財開運套裝！

朗豪坊今年特別聯乘本地創作單位 MUDLAB（泥社），帶來以「LUCKY MEOW」為主題的聯乘企劃 —— 包括利是封套裝及限定招財開運組！由泥社打造的朗豪坊特別版「LUCKY MEOW」招財吊飾，寓意「紅」運當頭、好運齊「泥」，以前衛設計語言融合新年祈願與潮玩美學，成為節日中最時尚型格的幸運標記。

另有「LUCKY MEOW」利是封套裝以大膽配色與趣味符號打造屬於新世代的開運風格。一套兩款「雙喜臨門」設計，兩隻LUCKY MEOW分別手持「LUCKY YEAR」及「HAPPY YEAR」金牌，以俏皮姿態送上滿載喜悅與好運的新年祝願。

朗豪坊《LUCKY MEOW利是封套裝》購買詳情

換領方法：LP CLUB 會員登入朗豪坊 APP，毋須積分，即可以 HK$68 預購；1月28日起以HK$98購買。

預購日期：2026年1月14日起

領取日期：2026年1月28日起

換領時間：上午10時30分至晚上10時30分

換領地點：朗豪坊4樓顧客服務中心

2026馬年利是｜5：將軍澳MCP新都城中心 以花鈕工藝設計利是封

將軍澳MCP新都城中心特別聯乘非物質文化遺產花鈕工藝傳承人麥琬思（Mercy Mak），以花鈕工藝獨家設計「繁花舞蝶利是封」、「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝，設計別出心裁，以花寄意，為新春饋贈增添心思，期盼新一年繁花似錦，安康美滿。

「繁花舞蝶利是封」、「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝換領詳情

換領方法：H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費 滿HK$688*，即可換領「繁花舞蝶」利是封乙套 （一套兩款，共八個） ; 滿HK$888*，即可換領「花飛蝶舞」花鈕工藝胸針及利是封套裝乙份。

領取日期：2026年1月23日至2026年2月16日（或換完即止）

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1會員專區

2026馬年利是｜6：將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC「千格玲瓏」精緻利是封

新鴻基地產旗下將軍澳東港城、屯門卓爾廣場及葵興life@KCC推出「千格玲瓏」限量版精緻利是封設計靈感源自古典馬賽克鑲嵌藝術，透過千格色塊細緻拼貼，創作出４款祥瑞圖案，包括象徵年年有餘的錦鯉、寄予愛與希望的蜂鳥、寓意富貴騰達的駿馬，以及象徵富貴吉祥的牡丹。

利是封採用手感細膩的觸感紙，結合啞色燙金、透明幻彩及精緻雕凸的印刷技術，以傳統中式藝術美學突顯古典馬賽克設計的精緻韻味，為新春佳節添上一抹華麗喜氣。

東港城、卓爾廣場 利是封換領詳情

換領方法：The Point會員於東港城或卓爾廣場指定「即賺分」參與商戶即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100) 即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套

換領日期：2026年1月16日至2月16日(或至換完即止)

換領時間：下午1時至晚上10時

換領地點：東港城2樓禮品換領處、卓爾廣場地下顧客服務中心

life@KCC 利是封換領詳情

換領方法：顧客即日於life@KCC即日電子消費滿HK$800(最多累積2張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿HK$100)

換領日期：2026年1月16日至2月16日(或至換完即止)

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：joy@KCC 2樓禮賓部

2026馬年利是｜7：北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 設計精美御守利是

新鴻基地產旗下五大商場——北角匯、MIKIKI、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場推出限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封。設計以「錦鯉御守」為主題，將滿載祝福的字句刻印於六款精緻立體的利是封面上，寄寓六六大順的平安與吉祥，祝願大家新一年福澤安康。

限量版「錦鯉迎春御吉祥」利是封 換領詳情

換領方法：即日消費滿$800*之電子發票，可換領利是封1套 消費滿HK$1,600* 之電子發票，可換領利是封2套 消費滿HK$2,400*之電子發票，可換領利是封3套

換領日期：2026年1月16日至2026年2月16日（或換完即止）

換領時間：上午10時至晚上10時（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品）

換領地點：各商場顧客服務中心

2026馬年利是｜8：上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊 限量版刺繡利是封

新鴻基地產旗下商場上水廣場、將軍澳中心、錦薈坊特別聯手推出限量版「花漾錦繡」刺繡利是封。設計靈感取材自經典新春花卉，結合傳統刺繡工藝，匠心打造四款寓意吉祥的精緻利是封。每一款皆以獨特花語，為收禮者獻上誠摯祝福，祝願新一年花開富貴、幸福滿載、吉祥如意。

限量版「花漾錦繡」刺繡利是封 換領詳情

換領方法：憑該商場商戶即日發出消費滿$800之電子發票，可換領「花漾錦繡」利是封1套。 每套包含2款 (共6個)，合共2套利是封組合以供選擇。

換領日期：2026年1月14日起

換領時間：上午10時至晚上10時（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品）

換領地點：各商場顧客服務中心

2026馬年利是｜9：西沙GO PARK 躍馬GO迎新春利是封

西沙GO PARK推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」，設計巧妙融合傳統吉祥元素與精緻工藝，主調選用艷亮粉色和典雅紅色，象徵新一年福氣沖天、紅運當頭。細節工藝更見心思：好運木馬主體採用立體激凸印刷，塑造出精緻質感；馬鞍部分以燙金點綴，而絢麗綻放的煙花線條則施以燙紅金工藝雅致奪目，增添節日風彩！

封套不僅外觀精美，更內藏巧思機關：輕輕向上拉動內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，將吉祥寓意融入互動樂趣之中，誠摯祝福廣大市民躍馬迎春、福轉乾坤。

「躍馬GO迎新春利是封套裝」換領詳情

換領方法：The Point會員於場內任何「即賺分」商戶即日以電子貨幣消費滿HK$388（最多可累積2張不同商戶的發票），即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」（每套兩款各4個，共8個）。

換領日期：由1月16日至2月16日

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：GO PARK地面顧客服務中心（近Tesla）

2026馬年利是｜10：港鐵商場 喜慶瑞獅賀年利是

港鐵商場今年推出「瑞獅盈門喜迎福」賀年利是封，設計集傳統吉祥與現代美學於一身。利是封選用典雅瑰麗的粉紅與貴氣祥瑞的紫色為主調，寓意新一年大紫大紅、喜氣盈門。封面採用靈動舞獅為主題，象徵驅邪納福、迎祥接瑞，並輔以中式燈籠、祥雲、如意結等傳統吉祥圖案，結合精緻燙金工藝，呈現豐富層次及高雅質感，MTR Mobile登記用戶以積分即可免費換領！

「瑞獅盈門喜迎福」賀年利是封換領詳情

換領方法：MTR Mobile登記用戶可以1,288 MTR分於MTR Mobile內換領電子領取碼，前往港鐵商場內的自助換領機即可換領「瑞獅盈門 喜迎福」利是封乙包*(每套8個)！

換領時間：上午11時至晚上10時

換領地點：

德福廣場1期地下(顧客服務中心後方)

德福廣場1期地下中庭 (顧客服務中心對面)

青衣城1期3樓 (近Q Pets)

PopCorn 1期地下(近顧客服務中心)

The LOHAS康城4樓(近英皇戲院)

連理街1樓(近顧客服務中心)

圍方 L2(近顧客服務中心)

THE SOUTHSIDE 3樓 (中國工商銀行(亞洲)對出)

