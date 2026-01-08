新年好去處｜「胡氏這一家」X「小襪兔」首次現身香港仔中心！玩抓錢遊戲有機會贏幸運福袋｜Yahoo活動街

馬年發大財，財富滾滾來！今個新春，香港仔中心聯同本地人氣插畫師「胡氏這一家」及「小襪兔」聯手打造「馬上發發發 !」新春活動，由1月16日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族將首次亮相香港仔中心，當中包括祈願馬年馬運亨通的「馬上發發發巨型點鈔機」及體驗天降橫財的「現金馬上從天降」2大打卡位，帶領大家一齊點鈔，祝願大家馬年數錢數不停！想全方位感受爆運之旅？香港仔中心更準備了「馬上抓錢發發發遊戲」，參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋；最後當然不可以錯過駿馬獻瑞利是封換領，將滿滿祝福贈予親朋好友！

「胡氏這一家」X「小襪兔」首次現身香港仔中心 2大打卡位財馬奔騰迎新歲

馬年當然祈求馬運昌隆，人財兩旺，香港仔中心特設2大招財打卡位，讓大家新年行大運！當中最特別要數「馬上發發發點鈔機」，巨型小襪兔邊騎招財馬邊祝大家來年萬馬奔騰，財運如河滾滾而來；可愛溫柔小襪兔女孩和幽默的胡老太更手握元寶，象徵橫財就手，祝大家馬年事事如意；於小襪兔身後的桃花樹轉轉保證來年人緣及姻緣運勢旺盛；最後當然不少得點鈔機滿滿鈔票，寓意財運亨通，來年數錢數到手軟！下一站來到「現金馬上從天降」打卡位，招財馬同無數鈔票打造成天降橫財，祝願新一年財源滾滾來，盤滿缽滿！

馬上發發發點鈔機｜「胡氏這一家」X「小襪兔」首次現身香港仔中心

現金馬上從天降｜「胡氏這一家」X「小襪兔」首次現身香港仔中心

必玩「馬上抓錢發發發」贏取幸運福袋 換領駿馬獻瑞利是封分享祝福

除了一連串滿Fun 爆Luck的新春打卡裝置外，香港仔中心特意趁佳節送上2大「好運滿馬」雙重消費禮遇！於2月7-8及14-16日憑消費即可免費參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋，祝願大家駿馬生財，「馬」上行大運！ 另外，2月6-16日，只需憑消費更可換領駿馬獻瑞利是封，將誠摯祝福傳遞給摯愛的親友，共迎新春喜悅！

香港仔中心「馬年發大財 馬上發發發 !」活動一覽

開放日期： 1月16日至3月3日

開放時間： 上午10時至晚上10時

活動地點： 香港仔露天廣場及香港仔中心4期地下

網址：https://www.achongkong.com/

