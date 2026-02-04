新年好去處｜全港首個「PP X MONSTER新春祈福慶典」登陸尖沙咀LCX｜Yahoo活動街

由即日起至2026年3月1日，全港首個「PP X MONSTER 新春祈福慶典」正式登陸LCX！超人氣角色PP Baby 化身為「新春守護神」，親臨現場為大家祈求來年幸運連連，更設有心想事成祈福亭及QR code祈福求籤區，讓大家體驗一場開運之旅！潮玩愛好者絕不能錯過場內的新春期間限定「TOYZEROPLUS幸運商店街」，除了PP Baby還有罐頭豬LuLu、Esther Bunny、Butterbear等多款當紅IP精品，無論自用收藏還是賀年送禮皆宜。顧客於LCX消費滿指定金額，即可參加新春手作工作坊，親手製作充滿節日氣息的燙布貼賀年掛飾，將滿滿的福氣與喜悅帶回家！

5大打卡點逐個數！神秘力量加持馬運亨通

PP Baby帶著PP星球的神祕力量在LCX化身「新春守護神」與大家祈福迎新歲，5大開運打卡點，在神秘力量加持下祝願人人馬運亨通、龍馬精神！無論從左玩到右，還是從右玩到左，都是行運一條龍！

打卡點1. 「新年有食神」

正所謂「入屋叫人，入廟拜神」，來到PP Baby「新年有食神」前，當然要Say個Hi，再求支好籤！只要掃描QR code，點擊指定連結，就可以立即查看你的運程，讓PP Baby為你指點迷津！

打卡點2. 幸運扭蛋機

PP X MONSTER幸運扭蛋機集齊象徵不同好運的PP Baby：紅色代表「人緣運」、橙色代表「事業運」、黃色代表「財富運」、綠色代表「健康運」，各款都蘊含著PP星球的神秘幸運力量，為你的馬年運程全方位加持Level Up！

打卡點3. 幸運貓掌開運神算

想知道馬年運氣有多好？就要快來到許願池拍一拍「幸運貓掌」肉球！讓PP Baby幸運貓為你預測馬年運勢。究竟你會抽到「小吉」、「吉」、「中吉」，還是人見人愛的「大吉」呢？快來摸摸肉球，期待馬年運氣指數爆燈！

打卡點4. 發達永「𢳂」池

來到有PP Baby「發達永『𢳂』池」，洗盡塵垢，撥轉乾坤。用池中的杓子「𢳂」水，為紅色的PP Baby「沐浴」，祈求新一年「紅」運當頭。配合PP Baby的神秘宇宙力量，助你催旺運勢，寓意新一年風生水起，事事得心應手！要發達，永遠都不會遲！

打卡點5. 心想事成祈福亭

踏入「心想事成祈福亭」，親手開啟2026馬年好運！你可以在祈福亭免費索取精美的祈福牌，再親自蓋上各款獨家印章，DIY祈福牌，祈求馬年心想事成，並向親友傳遞祝福！幸運商店街旁邊更有隱藏版特別印章，千萬不要錯過喔！

PP X MONSTER「TOYZEROPLUS 幸運商店街」

跟PP Baby打完卡，當然要到位於LCX Oasis 2的TOYZEROPLUS 幸運商店街行大運！除了主打的PP X MONSTER系列精品，現場更集結全球超人氣角色，包括罐頭豬LuLu、 Esther Bunny 、線條小狗及 Butterbear等精品，更有多款獨家盲盒、生活小配件及限量精品。無論想獨家收藏，還是為親友挑選精緻禮物都十分適合！

營業日期：即日起至2026年3月1日

營業時間：上午10時至晚上10時

期間限定店地點：LCX Oasis 2

PP X MONSTER設計師簽名會

PP X MONSTER的設計師AAAZ更會親臨LCX舉行簽名會，與粉絲見面！2026年1月30日上午10時至 2月15日下午5時前，於 TOYZEROPLUS 期間限定店即日消費滿HK$300（包括至少一件PP X MONSTER產品；最多兩張即日發票），即可以於LCX顧客服務部換領簽名會籌號乙張，先到先得，派完即止。

簽名會日期：2026年2月15日 (星期日)

簽名會時間：下午2時至6時

簽名會地點：LCX 正門

簽名會名額：共100個名額

新春手作工作坊

於LCX同日消費滿HK$500（不多於2張收據），即可優先報名新春手作工作坊，製作賀年燙布貼掛飾或賀年花卉裝飾，為你的手袋或家中增添新春氣息，或是贈予親友，送上別具心意的新春祝福！

工作坊1. 燙布貼工作坊

日期：2026年2月7日、14日、28日 (六)

時間：下午1時至1時45分；

下午2時至2時45分；

下午3時至3時45分

每場名額：8名

活動地點：LCX Oasis 3

工作坊2. 扭扭花擺設工作坊

日期：2026年2月8日、15日 (日)

時間：下午1時至2時；下午3時至4時

每場名額：7名

活動地點：LCX Oasis 3

新春財神到

在農曆新年初五，充滿喜氣的財神將會駕臨LCX與大家一同喜賀新歲！想沾沾財神爺身上的喜氣與財氣，就要來LCX跟他見面，祈求新一年馬到功成、步步高陞！

活動日期：2026年2月21日(農曆年初五)

活動時間：下午2時30分至4時30分

活動地點：LCX 正門

LCX【PP X MONSTER 新春祈福慶典】活動及期間限定店總覽

開放日期：2026年1月30日至3月1日

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用：免費

展覽開放時間： 上午10時至晚上10時

查詢電話：3102 3668

