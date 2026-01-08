新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心｜Yahoo活動街

想過一個「魚」樂無窮、豐衣足食的馬年？今個農曆新年，由1月23日至3月3日期間，MOSTown新港城中心將首度聯乘人氣Sanrio角色HANGYODON，呈獻全港首次亮相的新春限定主題商場裝置「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON風生『水』起花庭園」。開運福星HANGYODON換上和風新春造型，帶領大家暢遊4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區，同場更有4款和風新年造型的HANGYODON登場，包括：新春招運達摩造型、招福貓造型、穿華麗金線羽織造型及溫泉風呂造型。置身粉紅花樹簇擁下，齊齊展開順風順「水」的馬年開運之旅！

廣告 廣告

此外，商場L2天幕廣場設有「HANGYODON新春期間限定店」，必搶10款MOSTown新港城中心獨家人氣 HANGYODON新品及多款HANGYODON日本限量精品，同場更匯集逾200款HANGYODON及人氣Sanrio characters新春精選商品，各位粉絲不能錯過潮聖良機，把心儀好物通通帶回家，迎接新一年新氣象！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

「新春招運達摩HANGYODON」

歡迎蒞臨「風生『水』起花庭園」！「新春招運達摩HANGYODON」在和風庭園入口親切迎賓，園內粉紅花海襯托翠綠茂竹，寓意新一年「步步高陞」，石燈籠灑落的柔和光暈，於新一年為你照亮錦繡前程！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

「HANGYODON花開富貴祈願花圃」

沿路步進花庭園，來到「HANGYODON花開富貴祈願花圃」，招福貓造型的HANGYODON置身於轉動粉紅風車海之中，象徵好運流轉、福氣綿延，齊齊轉動粉紅風車花，迎接新一年風生水起！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

「新春『撈起』花手水」玩樂區

花圃旁更特設必訪日式「新春『撈起』花手水」體驗區，將日本神社以花卉裝飾淨手池的傳統，巧妙融合新春祈願納福元素，打造文化與祝福交織的全新體驗，為來年帶來美好與寧靜的寓意。

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

「HANGYODON『魚』意吉祥橋」及「開運轉轉釣魚」玩樂區

隨著HANGYODON的步伐，一起踏上「HANGYODON『魚』意吉祥橋」，身披華麗金線羽織、手持燈籠的HANGYODON手持燈籠，將陪伴大家欣賞整個和風花庭園的怡人景致。而吉祥橋上更特設「『睛睛』日上祈願繪馬牆」，掛滿來年對家庭、戀愛、健康、財運等祝福，由好運繪馬承載著大家的美好願望，必定心想事成！

想來年事事「魚」意、順風順水，就不容錯過「開運轉轉釣魚」玩樂區，體驗充滿驚喜的釣魚樂！展現你的敏捷身手，收穫滿滿的幸運魚，與HANGYODON分享豐收的喜悅！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

6米高「HANGYODON新春開運溫泉風呂」

走進花庭園中央，映入眼簾的是高達6米的「HANGYODON如魚得水溫泉風呂」，HANGYODON與好友SAYURI悠閒地享受溫泉時光；暖霧繚繞的燈效營造出置身溫泉風呂的氛圍，窗外更若隱若現地浮動著好友ITARO的身影，看似他也想一起享受溫泉呢！走入風呂並啟動溫泉裝置，更可細聽HANGYODON親口送上的新春祝福，將暖入心底的好運祝願獻給你，寓意新一年風生「水」起、「水」潤順遂。這段開運之旅處處藏著滿滿的福氣，讓HANGYODON伴您迎接豐盛吉祥的新春！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

期間限定店必搶！獨家10款人氣 HANGYODON新品及日本限量精品

各位HANGYODON迷注目！活動期間，商場L2天幕廣場特設「HANGYODON新春期間限定店」發售10款人氣會場獨家的 HANGYODON新品包括：實用家品、電話吊飾、毛絨公仔，以及多款HANGYODON日本限量精品。同場搜羅逾200款HANGYODON及人氣Sanrio characters新春精選商品，款式涵蓋賀年精品、新年糖果盒、新年公仔等，無論大人小朋友都能找到心水好物，一起滿載而歸迎新年！

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

新年好去處｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

別注版「如『魚』得水賀年套裝」及「風生『水』起尊貴賀年套裝」

H．COINS會員由2026年1月23日至3月3日，憑指定即日電子貨幣消費即可換領指定賀年套裝。

(i) 「如『魚』得水賀年套裝」

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$688，並親臨L3會員專區，即可換領「如『魚』得水賀年套裝」乙盒（每盒含8封商戶禮遇連賀年小卡利是，小卡共8款）。

「如『魚』得水賀年套裝」｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

(ii)「風生『水』起尊貴賀年套裝」

H．COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$1,388，並親臨L3會員專區，即可換領「風生『水』起尊貴賀年套裝」^乙盒 (每盒含8封商戶禮遇連賀年小卡利是，小卡共8款）。

「風生『水』起尊貴賀年套裝」｜全港首個水怪HANGYODON新春限定主題裝置登陸新港城中心

=================

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」活動詳情

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」活動詳情

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：主題打卡區：上午10時至晚上10時

主題互動玩樂區：星期一至五 : 下午2 時至下午6 時；星期六、日及公眾假期 : 中午12 時至晚上8 時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）