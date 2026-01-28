新年好去處｜旺角始創中心「馬躍呈祥賀新歲」打造華麗旋轉木馬主題｜Yahoo活動街

馬年象徵著活力、勢不可擋的奔騰躍進與連綿不絶的好運沓至，為萬象更新的一年注入蓬勃生機。始創中心特意在丙午馬年隆重呈獻【馬躍呈祥賀新歲】，以豪華瑰麗的旋轉木馬作為商場主題佈置迎接佳節，同時更精心推出一系列精彩絕倫的賀年應節活動，包括「豐盛馬年開運賞」、「錦鯉祈福許願池」、「金獅喜躍慶豐年」及「財神賀歲福臨門」等，為各位顧客送上精彩繽紛的獎賞及祝福，祝願來年豐盛富饒，馬到功成！

「旋轉木馬」主題佈置 花漾駿馬喜躍歡騰迎新春

始創中心今年極富心思，特別設置了美侖美奐的大型旋轉木馬作為商場的主題佈置。這座豪華瑰麗、金碧輝煌的旋轉木馬，猶如從夢幻童話中躍出，與四周姹紫嫣紅、百花綻放的場景佈置相互輝映，讓整個商場籠罩在一片金光閃閃，流光溢彩及熱鬧繁盛的新年氣氛之中。祝願顧客在新的一年如駿馬般騰飛躍進，花開富貴，好運迴繞不絕。整個主題佈置巧妙地結合了西方旋轉木馬的浪漫夢幻與中式絢麗堂皇的美學元素，為顧客呈現一場豪華精緻的視覺盛宴。

甫進商場，一座逾3米高，燦爛奪目、氣勢恢宏的旋轉木馬裝置巍然矗立於商場大堂，以其磅礡之姿與璀璨光華迎接顧客蒞臨。兩匹雄姿英發，氣宇軒昂的駿馬十分觸目，駿馬身上披上精緻華麗匠心獨運的馬具紋飾，牠們昂首奔躍的姿態威風凜凜，象徵著新一年奔騰向前的氣勢，更承載著對未來無限美好的祝福。駿馬四周綴滿各式姹紫嫣紅的大型賀年花卉，花卉經過金光閃閃的電鍍設計，在燈光的映照及花瓣的光帶效果下更顯閃爍光芒，形成一片春日繁華錦繡、生機盎然的景象，駿馬於其中歡騰喜躍，讓整個商場洋溢著無比歡悅與濃厚的喜慶氣氛。

整座旋轉木馬設計匠心獨運，每一處細節都經過精雕細琢，滿佈金碧輝煌的立體浮雕，耀眼奪目，完美打造出極致奢華、富麗堂皇的中式美學質感。走上旋轉木馬台階，便會驚喜地發現透明地台內鋪滿了雍容華貴的牡丹、純潔高雅的百合、象徵愛情與好運的桃花等各式賀年花朵，色彩繽紛，美不勝收。讓前來打卡的顧客彷彿置身於一片漫爛的春日花海之中，沉浸於朝氣滿滿，生機勃勃的新春氛圍，為新一年打開招來福氣的大門，好運延綿！

投影錦鯉池 互動式祈福新體驗

錦鯉素來寓意著吉祥如意、繁榮幸福與年年有餘的美好祝願。除了別出心裁的旋轉木馬主題佈置外，始創中心更於新年期間悉心設置了創新的投影「錦鯉祈福許願池」，為顧客提供一個充滿互動與科技感的祈福許願新方式，讓大家都能在此祈求馬年好運與滿滿的祝福！顧客可以透過與活潑靈動的虛擬錦鯉進行互動遊戲，捕捉牠們所帶來的福氣與好運，更可即時免費下載及列印專屬的許願符，將這份美好的好運隨身帶走，讓祝福時刻相伴！

日期：2月2日至3月2日

時間：11am - 10pm

地點：始創中心地庫1樓

「駿影璀璨 馬躍花開」摩爾利是封

始創中心今個馬年匠心呈獻「駿影璀璨 馬躍花開」摩爾紋利是封，特別以華麗格調的旋轉木馬為主題，推出一套兩款—「甜美花盛」及「光影時尚」系列的利是封，以旋轉木馬為主軸，將童趣與奢華巧妙揉合，為新春祝福添上雍容華貴的氣息，延續好運喜悅。其中最大特點，在於設計上創新配上摩爾紋技術，透過線條間距與角度的精準設計，抽拉之間將靜態的利是封轉化為一幅幅靈動的畫卷，使矯健的駿馬彷彿奔騰，絢爛的煙花瞬間綻放，嬌嫩的繁花競相吐艷，帶來前所未有的動態視覺盛宴與互動趣味！寓意福馬攜瑞氣隨輪轉，繁花光影成錦繡，納福開運旺整年！而今年的利是封細節極具心思，特意引入冷燙鐳射技術，與四色印刷完美結合，呈現傳統燙金或燙銀難以比擬的金屬光澤漸變，令色彩層次更豐富多變、光影變化亦更細膩。利是封封背的旋轉木馬雍容華貴的場景配合精準3D浮雕工藝，使每個細節都更立體完美，在光線映照下閃亮耀眼，熠熠生輝，彰顯尊貴品味及極致質感。

金獅喜躍慶豐年

日期 ﹕3月2日(初十四)

時間 ﹕12nn

地點 ﹕地面大堂

始創中心於新年期間呈獻精彩絕倫的金銀醒獅表演，祝願大家馬年行好運。

財神賀歲福臨門

日期 ﹕3月2日(初十四)

時間 ﹕12nn-3pm

地點 ﹕地面大堂

富貴財神穿梭商場各層大派利是，為顧客送上無限祝福。

