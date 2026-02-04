新年好去處｜朗豪坊 x 白紙年宵市集 夥拍插畫師大麻成打造期間限定「馬場」｜Yahoo活動街

朗豪坊於新一年以潮流視角重新演繹新春節慶，帶來一系列聯乘企劃，當中包括朗豪坊首次推出禮品卡，並推出 ZO&FRIENDS特別版揮春與風車，為節慶增添玩味。2月起，潮流核心向 7 至 12 樓延伸，白紙市集聯乘人氣插畫師大麻成策劃「馬場」主題年宵，結集多位人氣Creator擔任檔主，推出各款獨家產品。同場亦與本地文創單位MUDLAB（泥社）推出限定利是套裝，注入更多創意驚喜。場內更有多間知名餐飲及潮流品牌新店進駐，為顧客帶來更豐富的餐飲與潮流消費體驗。朗豪坊各個角落將洋溢濃厚新年氣息，結合嶄新服務體驗，揭開「要乜有乜」的精彩馬年序幕！

朗豪坊商場禮品卡首度登場 頭炮禮遇送 ZO&FRIENDS特別版風車

朗豪坊隆重推出全新商場禮品卡，將新春心意轉化為時尚通行證。 趕在新春掃貨旺季，這張禮品卡不僅是賀年禮物，更是預備新春造型的必備工具，讓收禮者在佳節前盡情挑選潮流單品或預約人氣餐飲，是新春最潮的送禮選擇。朗豪坊商場禮品卡首次登場更推出頭炮驚喜，特別與 ZO&FRIENDS帶來獨家新春驚喜！顧客於ZOAful Days POP-UP @ Langham Place選購一系列限定商品及於場內指定消費，即可換領ZO&FRIENDS 特別版揮春；再加購買 HKD 500 朗豪坊商場禮品卡後，更可額外換領ZO&FRIENDS 特別版風車。

朗豪坊商場禮品卡

朗豪坊 x 白紙年宵市集「熱鬥大麻成」

聯乘大麻成玩轉「馬場」 引爆馬年最強文創熱話

馬年開跑，創意年宵市集強勢登場！今年2 月朗豪坊與白紙市集再度聯乘人氣插畫家大麻成，於7至12樓以「熱鬥大麻成」為主題，為馬年新春注入滿滿潮玩活力與互動體驗。市集設計靈感取材自「馬場」，由「白紙馬經」宣傳單張、多個檔口以投注櫃台為設計概念，配合大麻成「馬場賽事直播」插畫，還原馬場的熱鬧場景。

大麻成亦特別為今個馬年製作新春版 Mascot「大馬成」，並將於 2 月 12 至 16 日年宵市集期間現身朗豪坊不同樓層，派發「白紙馬場幸運馬票」，成功捕捉「大馬成」的顧客，憑「幸運馬票」到 12 樓白紙生活概念館櫥窗及「幸運馬票兌換處」「對飛」，即有機會得到 HK$20 市集購物券，增添互動驚喜。其他顧客亦可憑券到指定市集攤位，完成指定任務即可免費換領 IF 椰青水，寓意「人人有獎、福氣滿載」，讓大家都能滿載喜悅，歡度佳節。

今年年宵市集亦邀得多位人氣 Creator，包括柿柿 chichi、誠 KRAY 、搞搞搞 gaugaugau 及慢半拍製作參與擔任檔主，多款首度曝光的獨家賀年系列及驚喜互動遊戲將限時登場，為節慶增添新鮮感與娛樂性，讓顧客在熱鬧歡欣之中盡享獨特馬年魅力。

