新年好去處｜東薈城名店倉 x Calbee「『薯』來運到」 設快閃店限量開售首度抵港獨家商品 ｜Yahoo活動街

不知不覺踏進全新一年，祝願大家「薯」福滿滿、好運連連！今個新春，東薈城名店倉與全球知名的日本零食品牌Calbee首度攜手，於2026年1月30日至3月8日期間打造東薈城名店倉 x Calbee「『薯』來運到」新春主題活動，多個經典Calbee家族成員為大家帶來不一樣的節日「脆」味！

東薈城名店倉 x Calbee「『薯』來運到」

以具代表性的Calbee 產品打造新春「脆」味打卡位 與Calbee經典成員「塊」樂過新春

深受大小朋友歡迎的Calbee四大家族成員Jagabee Potta、薯片Pote Kun 、蝦條河童蝦家族和Jagarico長頸鹿將換上新裝登陸東薈城名店倉，於不同「脆」爆熱點等你來打卡。快來沾沾旺氣，願新一年人人樂在「棋」中，好運齊來！

「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲

提到港人最愛經典零食，總會想起香脆可口的Calbee薯片和蝦條！Calbee品牌自1976年開始在香港推廣以來，始終堅持「發掘大自然力量」的理念為顧客呈獻既美味又充滿營養的零食，至今已推出超過100種美味產品，其中「Love HK系列」以香港地道口味為主題，陪伴無數香港人的成長與盛載集體回憶。東薈城名店倉驚喜聯乘Calbee攜手打造八大新春「脆」味裝置及互動體驗，多個具代表性的產品包裝將化身成巨型打卡位，換上賀年服飾的四大Calbee成員包括Jagabee Potta、薯片Pote Kun、蝦條河童蝦家族和Jagarico長頸鹿更會與你暢遊各個「薯」不簡單的新春裝置，為大家帶來不一樣的節日「脆」味！作爲Calbee粉絲，千萬不要錯過「脆」味濃度滿瀉的「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲，完成兩個遊戲後即可換領東薈城名店倉x Calbee限定版薯片夾盲盒一個，快來試試手氣，「卡」住好運！

「『薯』藝比拼」數碼遊戲及「鮮蝦釣釣樂」互動遊戲詳情：

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：2026年1月30日至3月8日

時間：每日中午12時至下午7時

周末暢遊Calbee「金『薯』滿屋」快閃店 多款首度抵港的獨家商品限量發售

「薯」出沒注意！4.5米高的Calbee「金『薯』滿屋」快閃店將以超巨型Jagabee薯條屋的造型呈現眼前，各位小薯可在屋身兩側發掘Jagabee Potta的趣味小知識，測試「薯粉」指數！於周末及公衆假期更可入内選購獨家發售、首度登陸香港的Calbee限定商品，包括潮人必備的Jagabee Potta公仔痛袋、辦公室小物攬枕毛毯及家居好物洗衣籃等；情人節期間更會限量發售Jagabee Potta 迷你心型公仔，粉絲必定愛不釋手！

新春期間，東薈城名店倉更呈獻「年年有『薯』」新春賞，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額即可換領東薈城名店倉x Calbee新春限定利是套裝及高達港幣950元無消費門檻之商場及指定餐飲商戶電子現金券！此外，CLUB CG會員憑指定積分亦可換領東薈城名店倉 x Calbee限定版和風薯片碗或「『薯』趣扭蛋俱樂部」代幣五個！

八大新春「脆」味裝置詳情：

地點： 東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場、二樓天橋

日期： 2026年1月30日至3月8日

時間： 每日早上11時至晚上10時

