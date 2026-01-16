跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
新年好去處｜港產Sticker人氣王柑柑貓「柑柑貓萌寵喜氣賀馬年」登陸將軍澳 3米高馬年造型將首度亮相｜Yahoo活動街
新春將至，將軍澳中心將聯同港產Sticker人氣王柑柑貓傾力呈獻「柑柑貓萌寵喜氣賀馬年」，在今年1月21日至2月24日期間，帶來集打卡、手作、購物於一身的精彩體驗，讓各位貓奴在喜慶歡樂氛圍中過年，迎接滿溢的好運氣！3米高馬年造型柑柑貓將首度亮相，牠與女友藍藍更化身可愛度爆燈的舞龍醒獅隊，為全城敲響新歲序幕。此外，同場還設有人寵週末手作市集、全港首個寵物和服借用服務、醒獅匯演、財神見面會、期間限定柑柑貓獨家禮品換領，以及新春消費禮遇等，讓貓奴及主子盡情暢玩，譜寫難以忘懷的過年回憶。
Sticker人氣王柑柑貓發送笑聲及暖意
柑柑貓是本地創作品牌Amazing CATs旗下的原創角色，品牌由插畫家葉貓 (Cat Ip)主理。柑柑貓是一頭非常貪吃的虎紋貓，牠在漫畫呈現的生活日常及與女友藍藍的溫韾互動，經常為大家帶來笑聲及暖意，同時啟發大眾多點關愛動物。柑柑貓更從漫畫走進網絡世界，其可愛搞笑Sticker深受大眾歡迎，成為手機通訊系統必備的貼圖。
3米高巨型柑柑貓將首度戴上超萌駿馬頭套登場，牠更孖住女友藍藍，一同敲鑼打鼓，舞龍醒獅，讓全場洋溢一片喜氣洋洋氣氛。將軍澳中心及Amazing CATs更準備了期間限定賀歲三寶，包括防滑吸水軟地墊、馬年利是封及揮春，絕對不容錯過！
全港首個寵物浴衣借用服務 即場挑選心水和服為愛寵扮靚
全港首個寵物和服借用服務「開運和服‧貓の日」將登陸將軍澳中心，屆時大家可即場挑選心水和服，趁佳節幫愛寵悉心裝扮一番，拍照留念。
財神見面會及醒獅匯演為向大眾發送祝福
為了讓佳節氣氛升溫及向全城發送新春祝賀，將軍澳中心壓軸呈獻多項傳統色彩濃厚的活動，包括財神見面會及醒獅匯演。財神將在喜慶音樂加持下親臨商場，向大家大派新年祝福，送上財運享通的祝福。舞龍醒獅隊伍以精彩舞步及鑼鼓音樂，為大家帶來目不暇給的匯演。
