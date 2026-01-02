新年好去處｜西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND春日樂園》全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」｜Yahoo活動街

焦點

調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁

【新年好去處】西沙GO PARK將於2026年1月13日至3月1日期間呈獻新春主題活動《HAPPY GO ROUND 春日樂園》，特別打造五大行運打卡位，包括西沙GO PARK戶外華麗蛻變的夢幻櫻粉色「炫夢旋轉木馬」及寓意步步生花的「桃花迎春步道」、二樓晴空花園內的寵物專區「寵愛花見陣」及旁邊映照歡樂時刻的「迎春花鏡庭園」，以及於GO PARK 2首度亮相的「緣轉風車台」，各裝置均以春日花卉為設計靈感，融合桃花、風車等吉祥元素，營造生機盎然的節日氛圍！

行運打卡位1：炫夢旋轉木馬

今個新春，全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」延續聖誕夢幻氛圍，華麗蛻變成開運木馬及粉幻桃花園，全面換上象徵幸福與好運的櫻粉色系，繼續坐鎮西沙GO PARK，讓訪客坐上360度旋轉木馬感受嘉年華歡樂氣氛，沉浸於浪漫雅致的新春氛圍！

愛侶們手牽手穿過3米高桃花拱門，不妨與戀人於百花盛放的夢幻場景中拍下唯美照片。再次加推寵物友善的靜態木馬時段，延續大受歡迎的「人寵Photo Time」，讓寵主與毛孩坐上馬車，將幸福瞬間從此定格。

行運打卡位2：緣轉風車台

GO PARK 2自12月中旬試業以來首次參與新春企劃，特別打造粉色花卉風車構成的「緣轉風車台」移師至二期全新空間！

四座風車以柔美粉色系營造春日氛圍，風車綴滿精緻花卉與吉祥紋飾，象徵緣來運轉、風生水起！不妨轉動風車時許下心願，新一年定能桃花滿開、步步GO升！

行運打卡位3：桃花迎春步道

場內戶外空間以盛開桃花與飛舞花瓣打造一條貫穿全場的「桃花迎春步道」，取「步步生花、一路繁華」之吉祥寓意，一起跟隨春日芬芳，踏著輕快步伐展開一場生機勃勃的探索之旅，迎接花開運轉、福氣滿門的新一年！

行運打卡位4：寵愛花見陣

一向是毛孩愛蒲點的二樓晴空花園，今次特意打造「寵愛花見陣」，其中2.8米高桃花樹尤其奪目，樹上掛滿心型霓虹燈和寫滿馬年願望的祈福掛飾，象徵「花開富貴、心心相印」；一旁的2.9米闊立體桃花「Love」裝置以花團錦簇之姿，盛載著「愛寵如意、緣滿家圓」的美好寓意，讓您與毛孩在桃花盛放的繽紛景緻中，共度溫馨新春時光！

行運打卡位5：迎春花庭園

二樓寵物公園旁，以多塊不規則鏡面與繽紛花卉交織成「迎春花鏡庭園」。鏡中映照著萌寵與主人的歡樂互動，綻放的花卉點綴其間，帶來充滿生機的視覺驚喜，彷彿春日萬物復甦的盎然活力在此應運而生。今個農曆年，不妨來到這片人寵共樂的春日打卡秘境，記錄彼此相伴的燦爛時光！

消費換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」

丙午年馬年將至，西沙GO PARK以「炫夢旋轉木馬」為主題，精心推出「躍馬GO迎新春利是封套裝」，為您獻上最純粹、最摯誠的馬年祝願，寓意新一年好運連連、豐足富饒！封套設計巧妙融合傳統吉祥元素與精緻工藝，主調選用艷亮粉色和典雅紅色，象徵新一年福氣沖天、紅運當頭。細節工藝更見心思：好運木馬主體採用立體激凸印刷，塑造出精緻質感；馬鞍部分以燙金點綴，而絢麗綻放的煙花線條則施以燙紅金工藝雅致奪目，增添節日風彩！

封套不僅外觀精美，更內藏巧思機關：輕輕向上拉動內層，馬戲帳幕中便會躍出「馬上富貴」與「馬上幸福」的祝福語句，將吉祥寓意融入互動樂趣之中，誠摯祝福廣大市民躍馬迎春、福轉乾坤。

The Point會員由1月16日至2月16日期間，於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「躍馬GO迎新春利是封套裝」（每套兩款各4個，共8個），誠邀您一同迎接喜氣洋洋的馬年新春！

