新年好去處｜黃埔天地逾200個燈籠打造「幸福緣定桃花園」 必影5米高巨型桃花樹彩燈拱門｜Yahoo活動街

今個新春，黃埔天地將璀璨呈獻【幸福緣定桃花園】活動，以逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾把黃埔號打造成4大迷人熱鬧、日夜皆醉的打卡花海，亮點包括5米高巨型桃花樹彩燈拱門，以及由130個幻彩燈籠組成的絢麗燈海。適逢今年是丙午馬年，黃埔天地以融合傳統文化與現代美學設計、以栩栩如生為主角的祥馬作為「駿馬獻瑞利是封」的主角，為大家送上新春佳節的喜慶與祝福。

此外，今屆「漢文化節」亦將登陸黃埔天地，一連三星期精彩活動包括：「漢服潮着・服裝設計比賽及匯演」探索漢文化宇宙、「楚河漢界・象棋擂台賽」，以及「年宵市集」和「新春巡遊匯演」等精彩活動，邀您穿越古今，感受濃厚節慶氛圍。

黃埔天地逾200個燈籠打造「幸福緣定桃花園」

4大新春打卡位日夜拍出不同景致 最有傳統氣氛打卡燈會

黃埔天地【幸福緣定桃花園】新春布置以逾200個燈籠及數之不盡的花海燈飾，讓黃埔號化身為日夜各有景致、極具喜慶氛圍的打卡熱點。4大必影打卡合位包括如詩如畫的5米高巨型桃花樹和浪漫彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠打造的光影燈海「晚燈絢海映流水」、以五顏六色燈飾點亮的靜謐花園「繽紛瑞光幻彩園」，以及於德安街「新春圖騰星滿路」集郵式滿布腳下的新春圖案投影燈效，勢成今個新年最有傳統氣氛的打卡燈會！

「駿馬獻瑞利是封」蘊藏深遠中華意象 結合現代美學細繪祥馬駕臨之喜慶

與此同時，黃埔天地精心準備了氣派華貴的「駿馬獻瑞利是封」和大家一起迎接馬年吉運！利是封整體設計融合傳統文化與現代美學，以底蘊深厚的中華意象為靈感，選用象徵吉祥與熱情的緋紅為底色，上面以金色流線勾勒出一頭躍然奔騰、氣勢非凡的祥馬剪影。馬身主體由深淺不一的銅錢圖案構成，祝願財源滾滾、大富大貴；在其之上以燙金及浮雕技術細緻描繪了繁花盛放、祥雲繚繞、仙鶴展翅等精緻花紋，寓意百花齊放，福氣臨門，前程似錦。栩栩如生的祥馬奔騰而來，送上新春佳節的喜慶與祝福。

由1月30日起，於黃埔天地即日以電子貨幣消費滿HK$200或以上，即可免費換領「駿馬獻瑞利是封」乙套（每套包含8個利是封），先到先得，換完即止，快趁新春來黃埔天地辦年貨及置新裝，把吉祥好運領回家！

黃埔天地「幸福緣定桃花園」詳情：

活動日期：待定

