新年好去處｜Esther Bunny艾絲樂小兔登陸將軍澳！6米高絨毛韓服造型登場 設限定店發售全新精品｜Yahoo活動街

新年好去處｜ Esther Bunny 艾絲樂小兔登陸將軍澳！6米高絨毛韓服造型登場 設限定店發售全新精品｜Yahoo活動街

Sweet爆「韓」流抵港，粉嫩可愛的Esther Bunny登陸將軍澳MCP新都城中心與大家迎接新年及情人節！由2026年1月23日至3月3日期間，MCP新都城中心聯同潮流文化公司TOYZEROPLUS，攜手將美籍韓裔知名插畫家Esther Kim筆下的人氣角色Esther Bunny，打造「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」。MCP將披上一片粉紅櫻花花海，設置6大浪漫IG打卡位及心跳遊戲區，為大家引進一股清新粉紅韓流，開運迎新春兼度過甜蜜蜜情人節！

「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」

6大浪漫打卡場景及互動玩樂區

Esther Bunny 家族角色，包括：一身粉紅色戴有標誌性粉紅蝴蝶結的Ribbon Bunny；炫酷時尚的薰衣草色Lavender Bunny；奶油般純白的Cream Bunny及一身毛色粉藍的Blue Bunny，將到臨MCP新都城中心。Esther Bunny外型如棉花糖軟萌，配以一對修長大耳及帶長睫毛的閃亮眼睛，以甜美溫暖的可愛魅力，瞬間誘發你的少女心！Esther Bunny將帶大家遊遍6大打卡場景及互動玩樂區，等待MZ世代親臨解鎖更多驚喜！

粉絲必去！全港首個「Esther Bunny新春期間限定店」、「Esther Bunny心動見面會」

各位粉絲注意！活動期間將開設全港首個「Esther Bunny新春期間限定店」，當中多款周邊精品更是首次發售！ 場內將發售逾50款Esther Bunny主題精品，包括熱賣造型 盲盒及香味毛絨公仔等，大家千萬不要錯過2月內推出的全新造型盲盒！有關產品詳情，敬請密切留意 @TOYZEROPLUS_HK 最新公布。指定日子更會舉辦「Esther Bunny心動見面會」，粉嫩可愛的Ribbon Bunny將現身為大家送上新年祝福。

全港首個「Esther Bunny新春期間限定店」主題精品

「Esther Bunny心動見面會」

人氣角色Esther Bunny將現身與粉絲見面，讓大家盡情享受與充滿少女心的 Esther Bunny 互動的機會！喜歡Esther Bunny朋友千萬不要錯過！與Esther Bunny拍下美照留底這個珍貴回憶！

見面會日期及時間：1月24及25日：下午2時至4時 （每節約20分鐘）

*詳情請留意TOYZEROPLUS_HK官方公告：顧客憑場內任何電子消費及「Follow / 追蹤」MCP新都城中心、 Esther Bunny及TOYZEROPLUS Instagram（@metrocityplaza、estherbunny_hk及toyzeroplus_hk）或「Like / 讚好」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心2期及3期及TOYZEROPLUS之 Facebook專頁，即可參與活動乙次。（名額每日60個，先到先得，換完即止) 。

此外，商場聯乘SNAPIO推出期間限定「Esther Bunny期間限定照相館」，特意為Esther Bunny推出會場限定系列相框，H‧COINS會員以指定H Coins即可換領拍攝券乙張，與Esther Bunny一同框住春日櫻色，留下今季最甜美回憶！

「Esther Bunny新春期間限定店」

日期：2026年1月23日至2026年3月3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

MCP 新都城中心「MCP x Esther Bunny新春櫻花鐵道之旅」

日期：2026年1月23日至3月3日

時間：早上10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場

